3歲女兒關車上「全身嘔吐物」熱死！　媽竟在家和男友爽看美劇

▲女童被母親丟包在車上超過5小時，最終中暑死亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

澳洲昆士蘭州一名3歲女童被母親丟包在炎熱的車內5小時，最終被活活熱死。當時車內溫度一度高達51.5度，女童被發現時全身嘔吐物，同時失去意識，體溫高達41度。而警方調查後發現，女童的母親事發當時竟是與男友在家中看美劇，直到打算再度用車，才發現女童已經癱倒在車上。

根據《澳洲新聞網》報導，39歲的蘿拉（Laura Rose Peverill）因在2020年11月導致3歲女兒死亡，6日被昆士蘭州最高法院判處7年徒刑。她在4月坦承了過失殺人的罪行，不過預計入獄後不到2年就可獲得假釋。

根據起訴書內容，蘿拉與當時的男友在事發當天中午帶著當時年僅3歲的女兒外出購物，返家後，兩人將車子停在一條沒有樹陰的道路上，隨後將購買的物品搬走，但卻將女兒獨留在沒有冷氣的車內。

當天室外氣溫超過31度，而根據調查，車內溫度一度到達51.5度。蘿拉與男友就這樣在家中用Netflix觀看美劇《無恥之徒》，直到5個多小時後，要到學校接其他的孩子放學時，她才在汽車後座發現渾身嘔吐物、失去意識癱倒在座位上的女兒。

儘管她連忙將女兒送往醫院，但女童仍因為中暑，搶救不及死亡。女童被送往醫院時，體溫高達41度。檢察官在法庭上直言，「當時車內的酷熱根本無法生存。女童是先痛苦到昏迷，再慢慢死亡。」

蘿拉的辯護律師主張，她多年來擁有精神健康與酗酒問題，在女童死亡當天，她壓力很大，因為她正為了搬去和男友同居，而與搬家公司打交道。不過事發後她已經與當時的男友分手。