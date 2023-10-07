入住飯店先沖馬桶！咖啡壺、杯子是禁忌　迷你吧最好別碰





▲飯店工作人員指出入住後的關鍵動作：沖馬桶。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

連假外出旅遊是不少人的選擇，然而旅行中卻有不少要注意的事情，其中，就有飯店工作人員提醒民眾，「第一次入住時要先沖一次房間的馬桶」，否則將有意外「驚喜」。

據外媒報導，飯店和旅遊業的業者向旅遊公司eShore分享「商業秘密」，他們稱，在前往氣候較熱的地方旅行時，入住飯店後一定要先沖洗馬桶，專家解釋，這是因為在溫度較高的地方，馬桶和馬桶蓋下面的空間是昆蟲（尤其是蜘蛛）的最佳藏身之處，若不想如廁時有不速之客驚擾，入住房間後立即冲水和外出一天後返回房間時再次沖水非常重要。

工作人員也指出一些管理漏洞，在房務人員不會定期清潔的地方，如房間內的迷你吧台最好不要動，因為過去曾有客人會在飲料瓶子裡小便並更換蓋子，或是在水壺內添加不明物，因此也要避免使用飯店房間內的咖啡機與水壺。他們警告客人，要仔細檢查打算要在房間裡飲用的任何東西，注意提供的飲品包裝是否有開封過，「如果任何東西上的封條已遭破壞，請掠過它，因為安全總比遺憾好」。

一名飯店女清潔工也在TikTok發出影片，透露自己的工作的「偷吃步」，她說，杯子和馬克杯也是禁忌，坦言「我在飯店房間裡永遠不會使用的東西是咖啡壺或任何玻璃杯」，因為通常的清潔方式是將這些容器裡的殘餘物冲到浴室的水槽裡，接著用擦房間裡其他東西的抹布擦乾，相當不衛生。

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