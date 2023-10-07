　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓恐已向俄國「供應火砲」！　邊境車站出現73輛貨運列車

▲▼位於朝俄邊境的豆滿江車站出現73輛鐵路貨運列車，顯示北韓可能向俄國供應武器。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

▲位於朝俄邊境的豆滿江車站出現73輛鐵路貨運列車，顯示北韓可能向俄國供應武器。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩9月13日和俄羅斯總統普丁會晤後，兩國邊境旋即有著不平凡的動向，外界預測北韓可能透過向俄國供應武器，來換取俄國提供軍事太空技術和經濟援助。一名美國官員透露，北韓已經開始向俄國輸送火砲；美國智庫更透過衛星影像，發現北韓邊境車站竟出現73輛（節）貨物列車。

根據南韓《韓聯社》，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下的「跨越經緯」（Beyond Parallel）於當地時間6日指出，在分析5日所拍攝的衛星影像後可以發現，北韓羅先特別市境內、位處朝俄邊境的豆滿江（圖們江）車站，竟然出現高達73輛的鐵路貨運列車，運輸量空前激增，顯示北韓可能正向俄羅斯提供武器與彈藥。

該智庫從北韓豆滿江車站過去5年來的衛星影像作比較，發現73輛的鐵路貨運列車（篷車）其實算是前所未有的驚人數量，因為即便是新冠疫情以前，豆滿江車站最多被拍到20輛鐵路貨運篷車，不到最新衛星影像的3分之1。

進行此次分析的資深研究員伯姆德茲（Joseph Bermudez）、美國前國安委員會亞洲事務主任暨韓裔客座教授車維德（Victor Cha）、珍妮佛（Jennifer Jun）表示，「從衛星影像來看，從金正恩與普丁進行會談（9月13日）的5天後開始，位於朝俄邊境的豆滿江鐵路設施，其貨運列車數量逐漸穩定增加。」

▼金正恩於當地時間9月12日上午6時抵達俄羅斯濱海邊疆區哈桑站，俄國中央和地方官員迎接。（圖／路透）

▲▼金正恩於當地時間12日上午6時抵達俄羅斯濱海邊疆區哈桑站，俄國中央和地方官員迎接。（圖／路透）

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／路透）

▲金正恩9月13日與普丁進行會談。（圖／路透）

分析研判豆滿江車站鐵路貨運篷車增加至73輛，很可能與北韓向俄羅斯運輸砲彈或武器等軍需品有關，因為當去年11月18日衛星影像拍攝到俄羅斯濱海邊疆區的哈桑站（Khasan）出現5輛俄羅斯軌道列車時，美國白宮證實北韓正在向俄羅斯瓦格納傭兵集團供應武器。

美媒《CBS News》也於美東時間5日在報導中，引述某位要求匿名的美國政府消息人士的說法，指出北韓已經開始向俄羅斯輸出火砲。

儘管北韓可能違反聯合國安理會決議向俄國供應武器，在俄烏戰爭中援助盟友普丁，但伯姆德茲等專家仍指出，目前還仍無法確認從北韓豆滿江車站出發的73輛鐵路貨運篷車載送的是何物，因為篷車上載運的運輸箱、貨櫃等裝備皆被防水布覆蓋，且俄羅斯哈桑站並未出現頻繁的鐵路活動，因此研判哈桑站可能並非最終目的地。

另外，車維德也指出，北韓豆滿江鐵路設施，除了出現73輛鐵路貨運列車，在車站主倉庫附近還出現運輸箱、貨櫃等裝備，而該地也出現北韓想要擴充豆滿江站貨物容量的跡象。

►不甩美國拜登的警告！　北韓開始向俄羅斯「移轉火砲」

ET快訊
熱度減？新店裕隆城雙十首日人潮僅7成　全湧進餐廳與地下街
小一數學題「全部答錯」卻洩超狂邏輯！　一票大讚：這是天才嗎
珍奶買1送1！　雙十連假限定搶
快訊／嘉義廟會爆炸17傷　嫌犯落網！
空手道獎牌出爐！辜翠萍睽違9年登亞運闖金牌戰　吳峻維爭銅
獒犬差點被安樂死！　領養回家「反轉性格」：牠想活下去
酒駕自撞雙亡！　副駕拋飛車外慘死
快訊／小犬重創蘭嶼　饒慶鈴宣布：受損戶每戶發放5千元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本最新調查：社長最愛住東京「這區」　每6.6人有1人是社長

J.K.羅琳母校開辦「魔法學碩士學位」　課程內容曝光！

3歲女兒關車上「全身嘔吐物」熱死！　媽竟在家和男友爽看美劇

涉向中國洩漏國防機密！　前美軍情報官：發現美政府「可怕事蹟」

殘忍畫面曝！150貓被丟包沙漠自生自滅　沒水沒食物橫屍高溫下

北韓恐已向俄國「供應火砲」！　邊境車站出現73輛貨運列車

她對德國遊客狂吼「滾出我國家」　失控片被老闆看到1秒丟飯碗

快訊／內馬爾當爸了！未婚妻順產女兒　甜曬照喊：謝謝妳選我們

1800年雕像「斷頭粉碎」！　美籍男砸爛以色列博物館展品被逮

BBC直擊　中國海警艦艇「擋菲律賓補給船」入仁愛暗沙

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

趙小僑2年前就被劉子銓叫「媽咪」　試管失敗收他安慰淚崩：孩子大了

iPhone如何製作高清月亮照　善用天氣APP+摳圖就搞定！

彰化刮強風吹飛床墊　擊落機車...騎士命危

國民機車GP125製程曝光　生產線分工組裝超神速！

日本最新調查：社長最愛住東京「這區」　每6.6人有1人是社長

J.K.羅琳母校開辦「魔法學碩士學位」　課程內容曝光！

3歲女兒關車上「全身嘔吐物」熱死！　媽竟在家和男友爽看美劇

涉向中國洩漏國防機密！　前美軍情報官：發現美政府「可怕事蹟」

殘忍畫面曝！150貓被丟包沙漠自生自滅　沒水沒食物橫屍高溫下

北韓恐已向俄國「供應火砲」！　邊境車站出現73輛貨運列車

她對德國遊客狂吼「滾出我國家」　失控片被老闆看到1秒丟飯碗

快訊／內馬爾當爸了！未婚妻順產女兒　甜曬照喊：謝謝妳選我們

1800年雕像「斷頭粉碎」！　美籍男砸爛以色列博物館展品被逮

BBC直擊　中國海警艦艇「擋菲律賓補給船」入仁愛暗沙

洗衣機卡路邊！小犬瘋咬「蘭嶼慘況」曝　在地人求助：屋頂要重蓋

國有林地亂丟廢棄物踢鐵板　林業保育署科技縮時攝影逮3人

檢察長要監管帳戶！女險將住屋抵押250萬元　警與行員聯手阻詐

女子卡巴迪1分飲恨奪銀　3朝元老馮綉真：像考試99分不甘心

AIT處長孫曉雅遭冒名詐騙　網：太歲頭上動土

國慶焰火倒數3天！中警預估數十萬人湧入　交通規劃一次看

雙十國慶連假首日　外籍遊客體驗搭公車歡遊九份

49歲楊采妮凍齡美貌曝光！　悄現身李心潔畫展：想念妳了

無人卡車滑行衝花蓮石梯港「壓沉2膠筏」漁民傻眼　詭異畫面曝光

柯文哲具體化藍白合條件　郭正亮曝：藍營在等「這個」時機

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

國際熱門新聞

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

驚悚17秒！騎士爆炸亡　竟是遭追殺

英72歲嬤遭性侵　隔2個月「阿公也受害」

即／台旅客北海道發生「嚴重車禍」　7人送醫

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

醫趕上班「孩忘車上」　8月嬰身亡

妻子孩子只能救一個　死亡嬰火化前突然哭醒

日本「流水麵」餐廳　892人吃完食物中毒

殘忍畫面曝　150貓被丟包沙漠自生自滅

美籍男砸爛以色列博物館展品！雕像斷頭粉碎

男「20年沒洗過」包皮垢　女友幫忙清3年

全球第一！日本人造子宮產下鯊魚

利比亞洪災沖出新遺跡　獨特羅馬建築

神祕男夢中託孤　女醒來真懷孕

更多熱門

相關新聞

日人搬出床底的錢買股　引爆日股發威

日人搬出床底的錢買股　引爆日股發威

日本投資市場表現亮眼，吸引內外買盤持續簇擁日股，據日本財務省統計，今年第2季外資買超日股金額達9兆4,944億日圓，創史上新高；國內則有岸田政府推動一連串的改革，對於上市企業要求公司治理，對於民眾則放寬小額投資、擴大免稅，激勵螞蟻雄兵出動買股，引爆日股發威。

共和黨過半支持者「反對出動美軍」協防南韓

共和黨過半支持者「反對出動美軍」協防南韓

土耳其航空客機偏離航道　誤闖東京上空

土耳其航空客機偏離航道　誤闖東京上空

體育不談政治！南韓女將曝北韓教練暖心舉動

體育不談政治！南韓女將曝北韓教練暖心舉動

北韓舉重女將透露「奪勝關鍵」：感謝金正恩

北韓舉重女將透露「奪勝關鍵」：感謝金正恩

關鍵字：

日韓要聞俄烏戰爭北韓朝鮮金正恩普丁俄羅斯豆滿江

讀者迴響

熱門新聞

金牌戰若無法打　中華金牌

TOYOTA「全新超帥跑旅」登場了

LINE有新功能！「1按鈕」恐讓秘密外洩

53萬高雄人快查帳！最多收到1萬元

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

林襄熱戀馬傑森滿2個月　自爆「沒聯絡了」

退休金「一次領or月領」掀論戰　超多人曝血淚史

艾力克斯車停路邊沒關門！回來驚呆

買對號座擠不上高鐵！妹子被迫人潮中2度怒吼

40歲男「戶頭剩5萬」　全場卻狂刷恭喜

「布拉萬」颱風最快今晚間生成！路徑出爐　下周還有一個蠢蠢欲動

嘉義鹽塵害釀大停電　台電人員遭攻擊

爸媽討百萬彩禮　害她婚後都在還債

金牌戰先發投手？ 吳總：就是他了！

害騎士摔死　奪命床墊「從這裡飛出來」

更多

最夯影音

更多
周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」
熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面