北韓恐已向俄國「供應火砲」！　邊境車站出現73輛貨運列車

▲位於朝俄邊境的豆滿江車站出現73輛鐵路貨運列車，顯示北韓可能向俄國供應武器。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩9月13日和俄羅斯總統普丁會晤後，兩國邊境旋即有著不平凡的動向，外界預測北韓可能透過向俄國供應武器，來換取俄國提供軍事太空技術和經濟援助。一名美國官員透露，北韓已經開始向俄國輸送火砲；美國智庫更透過衛星影像，發現北韓邊境車站竟出現73輛（節）貨物列車。

根據南韓《韓聯社》，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下的「跨越經緯」（Beyond Parallel）於當地時間6日指出，在分析5日所拍攝的衛星影像後可以發現，北韓羅先特別市境內、位處朝俄邊境的豆滿江（圖們江）車站，竟然出現高達73輛的鐵路貨運列車，運輸量空前激增，顯示北韓可能正向俄羅斯提供武器與彈藥。

該智庫從北韓豆滿江車站過去5年來的衛星影像作比較，發現73輛的鐵路貨運列車（篷車）其實算是前所未有的驚人數量，因為即便是新冠疫情以前，豆滿江車站最多被拍到20輛鐵路貨運篷車，不到最新衛星影像的3分之1。

進行此次分析的資深研究員伯姆德茲（Joseph Bermudez）、美國前國安委員會亞洲事務主任暨韓裔客座教授車維德（Victor Cha）、珍妮佛（Jennifer Jun）表示，「從衛星影像來看，從金正恩與普丁進行會談（9月13日）的5天後開始，位於朝俄邊境的豆滿江鐵路設施，其貨運列車數量逐漸穩定增加。」

▼金正恩於當地時間9月12日上午6時抵達俄羅斯濱海邊疆區哈桑站，俄國中央和地方官員迎接。（圖／路透）

▲金正恩9月13日與普丁進行會談。（圖／路透）

分析研判豆滿江車站鐵路貨運篷車增加至73輛，很可能與北韓向俄羅斯運輸砲彈或武器等軍需品有關，因為當去年11月18日衛星影像拍攝到俄羅斯濱海邊疆區的哈桑站（Khasan）出現5輛俄羅斯軌道列車時，美國白宮證實北韓正在向俄羅斯瓦格納傭兵集團供應武器。

美媒《CBS News》也於美東時間5日在報導中，引述某位要求匿名的美國政府消息人士的說法，指出北韓已經開始向俄羅斯輸出火砲。

儘管北韓可能違反聯合國安理會決議向俄國供應武器，在俄烏戰爭中援助盟友普丁，但伯姆德茲等專家仍指出，目前還仍無法確認從北韓豆滿江車站出發的73輛鐵路貨運篷車載送的是何物，因為篷車上載運的運輸箱、貨櫃等裝備皆被防水布覆蓋，且俄羅斯哈桑站並未出現頻繁的鐵路活動，因此研判哈桑站可能並非最終目的地。

另外，車維德也指出，北韓豆滿江鐵路設施，除了出現73輛鐵路貨運列車，在車站主倉庫附近還出現運輸箱、貨櫃等裝備，而該地也出現北韓想要擴充豆滿江站貨物容量的跡象。

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