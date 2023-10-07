1800年雕像「斷頭粉碎」！　美籍男砸爛以色列博物館展品被逮

▲雅典娜女神頭顱雕像，直接被推倒。（圖／以色列警方）



記者王佩翊／編譯

美國一名男性到以色列旅遊時，蓄意破壞博物館內的古羅馬雕像，導致2尊超過1800年歷史的雕像「斷頭粉碎」。工作人員見狀隨即報警，而男子則當場被逮。他犯案後聲稱，這些雕像違反了猶太教的核心教義「妥拉（Torah）」。

▲▼遭破壞的2尊雕像歷史超過1800年。（圖／以色列博物館）

根據BBC報導，以色列警方指出，該名來自美國的40歲男性遊客造訪位於耶路撒冷的「以色列博物館」時，故意推倒了宙斯之女雅典娜的頭顱雕像以及獅身鷹首翼獸（griffin）抓住涅墨西斯命運之輪的雕像，導致雕像直接粉碎破裂。

館方指出，這2尊雕像皆是以色列博物館永久展示的展品，目前已經被轉移到內部的實驗室進行專業修復作業。而展廳工作人員看到男子的行為後，當場通報警方，警方趕往現場後則隨即將這名外國旅客逮捕。

▲另一尊雕像也是當場粉碎。（圖／以色列警方）



男子接受訊問時聲稱，這些雕像代表了偶像崇拜，且嚴重違反了猶太教的重要教義「妥拉」。儘管如此，《美聯社》報導，他的律師主張該行為並非出自於宗教狂熱。

事實上，這並非美國遊客首次在當地發生宗教狂熱的破壞事件。一名猶太裔的美國遊客今年2月在耶路撒冷的羅馬天主教教堂「鞭笞堂」（Church of the Flagellation），持鐵鎚破壞了1尊基督雕像。

博物館表示，這次的破壞是「令人不安且不尋常的事件」，同時譴責一切形式的暴力。