她對德國遊客狂吼「滾出我國家」　失控片被老闆看到1秒丟飯碗

▲30歲的蘋妮克絲對德國遊客大吼「滾出我的國家」。（圖／翻攝Reddit）

記者吳美依／綜合報導

一名美國女子與德國遊客發生爭執，在列車上向對方大吼，「他X的移民」、「他X的滾出我們的國家」，失控行為被其他乘客錄下，在社群媒體瘋傳。她的脫序行為曝光後，已經被公司火速開除。

根據3日發布在網路論壇Reddit的影片，蘋妮克絲（Brianna Pinnix）疑似不滿德國遊客的發言，反覆詢問「你剛才說什麼」，並且衝到對方面前大吼大叫。身旁男伴試圖讓她冷靜坐下，甚至用身體擋在中間，「我是移民，妳知道我也是個移民。這是不對的。」

與此同時，德國遊客一直冷靜地坐在原地，還露出尷尬的笑容，唯有蘋妮克絲不斷逼進時，才站起來一次。據悉，在影片結束後，他迅速離開車廂，更換到其他座位。

影片拍攝者說明，此事件發生在1日晚上的紐澤西交通（New Jersey Transit）列車上，當晚美國國家橄欖球聯盟「紐約噴射機」（New York Jets）與「堪薩斯城酋長」（Kansas City Chief）比賽結束，載滿乘客返回紐約市，其中很多人都是橄欖球迷。

他把蘋妮克絲稱為「精神錯亂的凱倫」（unhinged Karen）。凱倫是英語系國家網友泛用貶稱，嘲諷那些自私自利、自以為有權勢、要求超出合理或必要範圍外權利的人，最常被用來形容白人中年婦女。

根據蘋妮克斯的領英（LinkedIn）個人頁面，她在紐約製藥公司「Capital Rx.」擔任高階人才招聘專家，但該公司5日證實，看過影片後已經解僱這名員工，「我們公司對於偏見或歧視行為採取零容忍政策。在對情況進行審查後，我們立刻採取行動，開除了這次討論提及的員工。這位前員工的行為言論不代表Capital Rx.，我們也向那些受傷的人們致上最誠摯歉意。」