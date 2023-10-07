美女子遭撞捲無人計程車底命危　肇事元凶是人類

記者黃翊婷／綜合報導

美國通用汽車旗下子公司Cruise在加州舊金山推出無人駕駛計程車，但周一（2日）晚間9時許一名女子被發現遭輾撞，且卡在一輛Cruise無人計程車底下，傷勢十分嚴重。Cruise公司事後發布聲明表示，該名女子是先被另一輛汽車撞上，噴飛到Cruise無人計程車前，因為事發突然，系統來不及反應，人才會被捲入車底，撞到人的駕駛則已逃離現場。

▲受傷女子雖然順利脫困，但傷勢非常嚴重。（圖／翻攝自X／SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA）

根據《ABC7 News》報導，舊金山警方表示，2日晚間9點31分接獲通報，得知一名女子行經第五街區附近時，遭車輛撞上，且受困於一輛Cruise無人計程車底下。舊金山消防局也表示，到場時發現女子全身多處外傷，傷勢嚴重，脫困後立即被送往醫院急救，情況不太樂觀。

由於女子被發現時是卡在Cruise無人計程車底下，一度以為是無人駕駛釀禍。不過，Cruise公司發布聲明表示，該名女子是先被另一輛汽車撞上，整個人被撞飛至Cruise無人計程車前方，因為事發突然，系統雖然已經緊急剎車，但還是來不及，真正的肇事駕駛當場落跑，Cruise無人計程車則是在警方的要求下，仍保留在原地。

Cruise公司強調，對於傷者他們表達衷心關懷，目前也已經與警方積極合作，希望能早日找到真正的肇事駕駛。