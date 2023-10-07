　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墨西哥14歲學生不爽上課挨訓　全班面前刺老師3刀落跑

#video Alumno ataca a maestra con arma blanca. ⚠️ IMÁGENES FUERTES ⚠️ ???? Un adolescente de 14 años atacó con arma blanca en repetidas ocasiones a su profesora de español, frente a todos sus compañeros. ‼️Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, al interior de un salón de clases en la Escuela Secundaria General N° 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”, en el Municipio de Ramos Arizpe, #Coahuila. ???? El alumno identificado como Alberto “E” fue detenido, mientras que la maestra Patricia Burciaga Dávila se reporta fuera de peligro. #YaEstásInformada #YaEstásInformado

Rafael Colorado 發佈於 2023年10月5日 星期四

記者黃翊婷／綜合報導

墨西哥近日發生一起校園暴力事件，一名14歲的中學生因為不滿被59歲教師派翠西亞（Patricia Burciaga Dávila）訓斥，竟當著全班同學的面前，從後方刺了老師3刀並出手毆打，接著逃離現場。幸好派翠西亞送醫治療之後並無生命危險，該名學生也被當地警方逮捕，後續則交由相關單位處理中。

墨西哥校園暴力。（圖／翻攝自X／@Bichitogatillo）

▲教室其他同學目睹教師遭到攻擊，嚇得趕緊衝上前制止。（圖／翻攝自X／@Bichitogatillo）

根據《bnn》報導，這起事件發生在墨西哥科阿韋拉州（Coahuila）的城市拉莫斯·阿里茲佩（Ramos Arizpe），該名學生在課堂上受到懲罰，被教師派翠西亞叫到前方，站在辦公桌旁挨訓，沒想到就在派翠西亞起身走向別處時，他竟趁機從後方刺了教師3刀，接著徒手毆打頭部，直到將教師擊倒在地，才慌忙逃離現場。

在場其他學生見狀紛紛起身上前制止，校方事後也迅速通報警方等相關單位。警方找到該名學生時，發現他的右手受傷，於是將他送往醫院接受治療，目前則已交由青少年公共部門處理。

而遭到攻擊的派翠西亞經過送醫治療，確認沒有生命危險，目前情況穩定。科阿韋拉州教育部門表示，已經接獲此案通報，會協助進行調查並釐清責任，同時也會要求學校加強犯罪預防措施。

這起事件在網路上傳開，引發當地網友憤怒，紛紛透過管道呼籲學校應該採取更嚴格的安全措施，以防再次發生類似事件。

ET快訊
快訊／六龜小貨車酒駕撞山壁！　乘客噴飛、駕駛夾困不治
國慶日1招正財、偏財一次旺！　想脫單把握「黃金時間點」
超節儉婆家卻一直負債！陸媳婚後8年逼問丈夫　真相讓她羞愧了
買對號座擠不上高鐵！妹子被迫人潮中「2度怒吼」　慘況引共鳴
驚悚17秒！騎士家門前「爆炸燒成火球」慘死　竟是遭下追殺令
快訊／連假首日國道車禍！　國三「大貨車、聯結車碰撞」塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美女子遭撞捲無人計程車底命危　肇事元凶是人類

黑翻紅　美股收高288點

墨西哥14歲學生不爽上課挨訓　全班面前刺老師3刀落跑

驚悚17秒！騎士家門前「爆炸燒成火球」慘死　竟是遭下追殺令

拜登：11月與習近平會面是「有可能的」

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪　拜登要求伊朗立即釋放

忍淚為癌妻剃頭…他也毅然一起剃光　相擁而泣畫面惹哭網友

揭女獄友慘遭虐打　諾貝爾和平獎得主籲各界阻止伊朗暴行

快訊／台灣旅客北海道發生「嚴重車禍」7人送醫　車上有1歲嬰

川普聲稱「有總統豁免權」　要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

彰化刮強風吹飛床墊　擊落機車...騎士命危

趙小僑2年前就被劉子銓叫「媽咪」　試管失敗收他安慰淚崩：孩子大了

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

iPhone如何製作高清月亮照　善用天氣APP+摳圖就搞定！

國民機車GP125製程曝光　生產線分工組裝超神速！

美女子遭撞捲無人計程車底命危　肇事元凶是人類

黑翻紅　美股收高288點

墨西哥14歲學生不爽上課挨訓　全班面前刺老師3刀落跑

驚悚17秒！騎士家門前「爆炸燒成火球」慘死　竟是遭下追殺令

拜登：11月與習近平會面是「有可能的」

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪　拜登要求伊朗立即釋放

忍淚為癌妻剃頭…他也毅然一起剃光　相擁而泣畫面惹哭網友

揭女獄友慘遭虐打　諾貝爾和平獎得主籲各界阻止伊朗暴行

快訊／台灣旅客北海道發生「嚴重車禍」7人送醫　車上有1歲嬰

川普聲稱「有總統豁免權」　要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

快訊／六龜小貨車酒駕撞山壁！乘客噴飛、駕駛夾困　送醫搶救不治

《長月燼明》鄧為遭瞎傳緋聞！　起因來自陳郁靈1張「愛心月餅照」

美女子遭撞捲無人計程車底命危　肇事元凶是人類

《決勝時刻：現代戰爭TM III 2023》國慶連假開放公測　PS家族搶先

叡揚開發AI深度光學字元辨識　財報辨識度逾90%

「百富案」首腦吸金182億　億級豪宅淪法拍慘虧2531萬

金牌戰「斗山王牌」將強勢回歸　韓媒：韓國投手也很強

婆婆邀前兒媳帶長孫回家烤肉　她不想再生遭嗆「快離婚」

迪麗熱巴搶曬「DIOR新包」被問翻！細節感噴發、揹上瞬間生火

快訊／連假首日國道車禍！　國三「大貨車、聯結車碰撞」塞爆

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

國際熱門新聞

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

即／台旅客北海道發生「嚴重車禍」　7人送醫

英72歲嬤遭性侵　隔2個月「阿公也受害」

驚悚17秒！騎士爆炸亡　竟是遭追殺

醫趕上班「孩忘車上」　8月嬰身亡

妻子孩子只能救一個　死亡嬰火化前突然哭醒

日本「流水麵」餐廳　892人吃完食物中毒

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

神祕男夢中託孤　女醒來真懷孕

男「20年沒洗過」包皮垢　女友幫忙清3年

為癌妻剃頭…他也剃光　相擁而泣惹淚

全球第一！日本人造子宮產下鯊魚

利比亞洪災沖出新遺跡　獨特羅馬建築

嫩男娶大19歲地方媽媽　兒子比他還老

更多熱門

相關新聞

米克斯闖足球賽　超強控球閃保全

米克斯闖足球賽　超強控球閃保全

墨西哥瓦哈卡州近日舉辦一場足球比賽，賽程期間被一位意外的參賽者亂入，一隻黃色的流浪狗跑進來，搶走了球在草皮開心奔跑，鏡頭捕捉到牠幾次高超的控球技術甩開了保全，成為全場觀眾的焦點。這隻精力充沛的狗狗事後被帶離賽場。好消息指出，狗狗已經被球隊收編成為吉祥物。

移民爆增　墨國總統：每天約1萬人抵美墨邊界

移民爆增　墨國總統：每天約1萬人抵美墨邊界

墨西哥教堂坍塌已7死　30人活埋受困

墨西哥教堂坍塌已7死　30人活埋受困

工研院攜手墨西哥　簽署科學園區策略規劃顧問協議

工研院攜手墨西哥　簽署科學園區策略規劃顧問協議

黑熊突然亂入用餐　媽一舉動護住孩子被讚爆

黑熊突然亂入用餐　媽一舉動護住孩子被讚爆

關鍵字：

墨西哥

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥跑旅」登場了

53萬高雄人快查帳！最多收到1萬元

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

艾力克斯車停路邊沒關門！回來驚呆

嘉義鹽塵害釀大停電　台電人員遭攻擊

40歲男「戶頭剩5萬」　全場卻狂刷恭喜

LINE有新功能！「1按鈕」恐讓秘密外洩

金牌戰先發投手？ 吳總：就是他了！

即／台旅客北海道發生「嚴重車禍」　7人送醫

英72歲嬤遭性侵　隔2個月「阿公也受害」

台南機車行凌晨陷火海　1人送醫

中華隊將交手南韓　張育成也有新任務

買對號座擠不上高鐵！妹子被迫人潮中2度怒吼

台日大戰因雨裁定　日本2比0勝中華隊

爸媽討百萬彩禮　害她婚後都在還債

更多

最夯影音

更多
陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！
周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面