墨西哥14歲學生不爽上課挨訓　全班面前刺老師3刀落跑

#video Alumno ataca a maestra con arma blanca. ⚠️ IMÁGENES FUERTES ⚠️ ???? Un adolescente de 14 años atacó con arma blanca en repetidas ocasiones a su profesora de español, frente a todos sus compañeros. ‼️Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, al interior de un salón de clases en la Escuela Secundaria General N° 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”, en el Municipio de Ramos Arizpe, #Coahuila. ???? El alumno identificado como Alberto “E” fue detenido, mientras que la maestra Patricia Burciaga Dávila se reporta fuera de peligro. #YaEstásInformada #YaEstásInformado 由 Rafael Colorado 發佈於 2023年10月5日 星期四

記者黃翊婷／綜合報導

墨西哥近日發生一起校園暴力事件，一名14歲的中學生因為不滿被59歲教師派翠西亞（Patricia Burciaga Dávila）訓斥，竟當著全班同學的面前，從後方刺了老師3刀並出手毆打，接著逃離現場。幸好派翠西亞送醫治療之後並無生命危險，該名學生也被當地警方逮捕，後續則交由相關單位處理中。

▲教室其他同學目睹教師遭到攻擊，嚇得趕緊衝上前制止。（圖／翻攝自X／@Bichitogatillo）

根據《bnn》報導，這起事件發生在墨西哥科阿韋拉州（Coahuila）的城市拉莫斯·阿里茲佩（Ramos Arizpe），該名學生在課堂上受到懲罰，被教師派翠西亞叫到前方，站在辦公桌旁挨訓，沒想到就在派翠西亞起身走向別處時，他竟趁機從後方刺了教師3刀，接著徒手毆打頭部，直到將教師擊倒在地，才慌忙逃離現場。

在場其他學生見狀紛紛起身上前制止，校方事後也迅速通報警方等相關單位。警方找到該名學生時，發現他的右手受傷，於是將他送往醫院接受治療，目前則已交由青少年公共部門處理。

而遭到攻擊的派翠西亞經過送醫治療，確認沒有生命危險，目前情況穩定。科阿韋拉州教育部門表示，已經接獲此案通報，會協助進行調查並釐清責任，同時也會要求學校加強犯罪預防措施。

這起事件在網路上傳開，引發當地網友憤怒，紛紛透過管道呼籲學校應該採取更嚴格的安全措施，以防再次發生類似事件。