　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚悚17秒！騎士家門前「爆炸燒成火球」慘死　竟是遭下追殺令

توثيق لحظة انفجار الدراجة النارية مساء يوم امس الثلاثاء !!! تابعونا على الانستجرام https://www.instagram.com/p/CyAddq5CIAH

由 ‎الاعلامي محمد ناجي امارة‎ 發佈於 2023年10月4日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

以色列48歲男子拉比沃日前騎車返家時，竟在距離家門口不遠處突然遭遇爆炸，瞬間連人帶車變成一顆大火球，當場死亡，驚悚17秒的畫面全被附近的監視器拍下。有知情人士透露，拉比沃曾與當地犯罪組織起衝突，早已被「鎖定」，暗示這場爆炸很可能是敵對組織的暗殺。

以色列騎士爆炸亡。（圖／翻攝自X／@RTOgK3G8suNPFx1）

▲爆炸瞬間火光相當驚人。（圖／翻攝自X／@RTOgK3G8suNPFx1）

根據《Time News》5日報導，48歲的拉比沃（Shimon Rabivo）日前騎車行經奧爾耶胡達（Or Yehuda）西蒙佩雷斯大道（Shimon Peres Boulevard），沒想到就在離家僅幾公尺遠的地方，突然遭遇爆炸，連人帶車瞬間燒成一顆大火球；醫療人員獲報到場時，拉比沃已經沒有生命跡象，當場宣布死亡。

事實上，拉比沃在當地警方眼中是一名令人頭痛的犯罪者，他的敵人甚至在過去1年內發布追殺令。一名熟悉內幕的知情人士透露，拉比沃早已成為追殺目標，只是先前幾次嘗試都被他脫逃，「很明顯，他的日子還是到了，他運氣不好。」

而拉比沃的兒子梅厄（Meir）因為綁架案目前正在服刑，他在監獄中得知父親死訊，卻無法參加喪禮，只好透過律師向法院遞交緊急請願書。當地警方目前仍在調查這起爆炸事件，希望能早日將凶手緝捕到案。

ET快訊
快訊／六龜小貨車酒駕撞山壁！　乘客噴飛、駕駛夾困不治
國慶日1招正財、偏財一次旺！　想脫單把握「黃金時間點」
超節儉婆家卻一直負債！陸媳婚後8年逼問丈夫　真相讓她羞愧了
買對號座擠不上高鐵！妹子被迫人潮中「2度怒吼」　慘況引共鳴
驚悚17秒！騎士家門前「爆炸燒成火球」慘死　竟是遭下追殺令
快訊／連假首日國道車禍！　國三「大貨車、聯結車碰撞」塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美女子遭撞捲無人計程車底命危　肇事元凶是人類

黑翻紅　美股收高288點

墨西哥14歲學生不爽上課挨訓　全班面前刺老師3刀落跑

驚悚17秒！騎士家門前「爆炸燒成火球」慘死　竟是遭下追殺令

拜登：11月與習近平會面是「有可能的」

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪　拜登要求伊朗立即釋放

忍淚為癌妻剃頭…他也毅然一起剃光　相擁而泣畫面惹哭網友

揭女獄友慘遭虐打　諾貝爾和平獎得主籲各界阻止伊朗暴行

快訊／台灣旅客北海道發生「嚴重車禍」7人送醫　車上有1歲嬰

川普聲稱「有總統豁免權」　要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

彰化刮強風吹飛床墊　擊落機車...騎士命危

趙小僑2年前就被劉子銓叫「媽咪」　試管失敗收他安慰淚崩：孩子大了

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

iPhone如何製作高清月亮照　善用天氣APP+摳圖就搞定！

國民機車GP125製程曝光　生產線分工組裝超神速！

美女子遭撞捲無人計程車底命危　肇事元凶是人類

黑翻紅　美股收高288點

墨西哥14歲學生不爽上課挨訓　全班面前刺老師3刀落跑

驚悚17秒！騎士家門前「爆炸燒成火球」慘死　竟是遭下追殺令

拜登：11月與習近平會面是「有可能的」

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪　拜登要求伊朗立即釋放

忍淚為癌妻剃頭…他也毅然一起剃光　相擁而泣畫面惹哭網友

揭女獄友慘遭虐打　諾貝爾和平獎得主籲各界阻止伊朗暴行

快訊／台灣旅客北海道發生「嚴重車禍」7人送醫　車上有1歲嬰

川普聲稱「有總統豁免權」　要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

快訊／六龜小貨車酒駕撞山壁！乘客噴飛、駕駛夾困　送醫搶救不治

《長月燼明》鄧為遭瞎傳緋聞！　起因來自陳郁靈1張「愛心月餅照」

美女子遭撞捲無人計程車底命危　肇事元凶是人類

《決勝時刻：現代戰爭TM III 2023》國慶連假開放公測　PS家族搶先

叡揚開發AI深度光學字元辨識　財報辨識度逾90%

「百富案」首腦吸金182億　億級豪宅淪法拍慘虧2531萬

金牌戰「斗山王牌」將強勢回歸　韓媒：韓國投手也很強

婆婆邀前兒媳帶長孫回家烤肉　她不想再生遭嗆「快離婚」

迪麗熱巴搶曬「DIOR新包」被問翻！細節感噴發、揹上瞬間生火

快訊／連假首日國道車禍！　國三「大貨車、聯結車碰撞」塞爆

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

國際熱門新聞

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

即／台旅客北海道發生「嚴重車禍」　7人送醫

英72歲嬤遭性侵　隔2個月「阿公也受害」

驚悚17秒！騎士爆炸亡　竟是遭追殺

醫趕上班「孩忘車上」　8月嬰身亡

妻子孩子只能救一個　死亡嬰火化前突然哭醒

日本「流水麵」餐廳　892人吃完食物中毒

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

神祕男夢中託孤　女醒來真懷孕

男「20年沒洗過」包皮垢　女友幫忙清3年

為癌妻剃頭…他也剃光　相擁而泣惹淚

全球第一！日本人造子宮產下鯊魚

利比亞洪災沖出新遺跡　獨特羅馬建築

嫩男娶大19歲地方媽媽　兒子比他還老

更多熱門

相關新聞

以色列沙烏地致力正常化　利雅德先與巴勒斯坦會商

以色列沙烏地致力正常化　利雅德先與巴勒斯坦會商

就在沙烏地阿拉伯和以色列致力達成可能在巴勒斯坦議題上讓步的協定之際，巴勒斯坦官員指出，一個沙烏地代表團將赴約旦河西岸雷馬拉會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。

以色列：明年可能和沙國達成建交協議

以色列：明年可能和沙國達成建交協議

馬斯克捲反猶爭議！　以色列總理面對面提1要求

馬斯克捲反猶爭議！　以色列總理面對面提1要求

2國沒邦交！以色列人在大馬被迫待艙內5hrs

2國沒邦交！以色列人在大馬被迫待艙內5hrs

她出國玩被5男輪流性侵　還有多人觀戰

她出國玩被5男輪流性侵　還有多人觀戰

關鍵字：

以色列

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥跑旅」登場了

53萬高雄人快查帳！最多收到1萬元

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

艾力克斯車停路邊沒關門！回來驚呆

嘉義鹽塵害釀大停電　台電人員遭攻擊

40歲男「戶頭剩5萬」　全場卻狂刷恭喜

LINE有新功能！「1按鈕」恐讓秘密外洩

金牌戰先發投手？ 吳總：就是他了！

即／台旅客北海道發生「嚴重車禍」　7人送醫

英72歲嬤遭性侵　隔2個月「阿公也受害」

台南機車行凌晨陷火海　1人送醫

中華隊將交手南韓　張育成也有新任務

買對號座擠不上高鐵！妹子被迫人潮中2度怒吼

台日大戰因雨裁定　日本2比0勝中華隊

爸媽討百萬彩禮　害她婚後都在還債

更多

最夯影音

更多
陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！
周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面