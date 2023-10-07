驚悚17秒！騎士家門前「爆炸燒成火球」慘死　竟是遭下追殺令

توثيق لحظة انفجار الدراجة النارية مساء يوم امس الثلاثاء !!! تابعونا على الانستجرام https://www.instagram.com/p/CyAddq5CIAH 由 ‎الاعلامي محمد ناجي امارة‎ 發佈於 2023年10月4日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

以色列48歲男子拉比沃日前騎車返家時，竟在距離家門口不遠處突然遭遇爆炸，瞬間連人帶車變成一顆大火球，當場死亡，驚悚17秒的畫面全被附近的監視器拍下。有知情人士透露，拉比沃曾與當地犯罪組織起衝突，早已被「鎖定」，暗示這場爆炸很可能是敵對組織的暗殺。

▲爆炸瞬間火光相當驚人。（圖／翻攝自X／@RTOgK3G8suNPFx1）

根據《Time News》5日報導，48歲的拉比沃（Shimon Rabivo）日前騎車行經奧爾耶胡達（Or Yehuda）西蒙佩雷斯大道（Shimon Peres Boulevard），沒想到就在離家僅幾公尺遠的地方，突然遭遇爆炸，連人帶車瞬間燒成一顆大火球；醫療人員獲報到場時，拉比沃已經沒有生命跡象，當場宣布死亡。

事實上，拉比沃在當地警方眼中是一名令人頭痛的犯罪者，他的敵人甚至在過去1年內發布追殺令。一名熟悉內幕的知情人士透露，拉比沃早已成為追殺目標，只是先前幾次嘗試都被他脫逃，「很明顯，他的日子還是到了，他運氣不好。」

而拉比沃的兒子梅厄（Meir）因為綁架案目前正在服刑，他在監獄中得知父親死訊，卻無法參加喪禮，只好透過律師向法院遞交緊急請願書。當地警方目前仍在調查這起爆炸事件，希望能早日將凶手緝捕到案。