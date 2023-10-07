想當「薪水小偷」！護士竟擅自替患者注射鎮靜劑釀1死　下場慘了

▲護士想要當「薪水小偷」，竟故意為2位病人注射鎮靜劑和非處方藥物。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

英國發生一起離譜的案件，護士凱瑟琳（Catherine Hudson）因為想要當「薪水小偷」，竟故意為2位病人注射鎮靜劑和非處方藥物，導致1名病人不幸死亡。此外，檢方發現這名護士還正與同事密謀向第3名患者注射鎮靜劑，2人在證據面前，甚至還否認了所有指控，近日凱瑟琳則被當地法院判處監禁。

據《鏡報》報導，有名實習護士向警方報案，54歲的凱瑟琳於2017年4月和2018年11月在醫院輪班時，因為想要當「薪水小偷」，竟故意為2位病人注射鎮靜劑和非處方藥物。

經調查，當時她還與48歲的同事夏洛特（Charlotte Wilmot）合謀向第3名患者注射鎮靜劑，檢方從凱瑟琳和夏洛特的WhatsApp對話紀錄中，還看見凱瑟琳笑說「我給其中1個人注射了鎮靜劑，讓她的生命垂危，我敢打賭她一周內都會安靜。」夏洛特還不時鼓勵凱瑟琳。

A nurse is facing jail after being found guilty of mistreating patients on a hospital stroke unit by giving them sedatives to “keep them quiet and compliant” for an “easy life”. 由 Lotus Eaters News 發佈於 2023年10月6日 星期五

2名被告在證據面前，甚至還否認了所有指控，並聲稱都是在開玩笑，不應該被認真看待，他們表示會有這種玩笑話，都是在發洩自己在工作時的挫敗感。

近日在經過近14小時的審議後，凱瑟琳被當地法院判處監禁，至於夏洛特也因鼓勵凱瑟琳向病人下藥而被定罪，最終的判決將於12月13日至14日進行。

延伸閱讀

▸ 女子見剛出生兒子：太開心了！ 幾秒後竟突然心臟驟停死亡

▸ 男大生用50元買彩票「爽中頭獎800萬元」 衝去銀行領獎被拒才知少做1事

▸ 夫妻結婚27年遊日回來竟懷孕 她崩潰：怎又來一個