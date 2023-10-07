　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

想當「薪水小偷」！護士竟擅自替患者注射鎮靜劑釀1死　下場慘了

想當「薪水小偷」！護士竟擅自替患者注射鎮靜劑釀1死　下場慘了

▲護士想要當「薪水小偷」，竟故意為2位病人注射鎮靜劑和非處方藥物。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

英國發生一起離譜的案件，護士凱瑟琳（Catherine Hudson）因為想要當「薪水小偷」，竟故意為2位病人注射鎮靜劑和非處方藥物，導致1名病人不幸死亡。此外，檢方發現這名護士還正與同事密謀向第3名患者注射鎮靜劑，2人在證據面前，甚至還否認了所有指控，近日凱瑟琳則被當地法院判處監禁。

據《鏡報》報導，有名實習護士向警方報案，54歲的凱瑟琳於2017年4月和2018年11月在醫院輪班時，因為想要當「薪水小偷」，竟故意為2位病人注射鎮靜劑和非處方藥物。

經調查，當時她還與48歲的同事夏洛特（Charlotte Wilmot）合謀向第3名患者注射鎮靜劑，檢方從凱瑟琳和夏洛特的WhatsApp對話紀錄中，還看見凱瑟琳笑說「我給其中1個人注射了鎮靜劑，讓她的生命垂危，我敢打賭她一周內都會安靜。」夏洛特還不時鼓勵凱瑟琳。

A nurse is facing jail after being found guilty of mistreating patients on a hospital stroke unit by giving them sedatives to “keep them quiet and compliant” for an “easy life”.

Lotus Eaters News 發佈於 2023年10月6日 星期五

2名被告在證據面前，甚至還否認了所有指控，並聲稱都是在開玩笑，不應該被認真看待，他們表示會有這種玩笑話，都是在發洩自己在工作時的挫敗感。

近日在經過近14小時的審議後，凱瑟琳被當地法院判處監禁，至於夏洛特也因鼓勵凱瑟琳向病人下藥而被定罪，最終的判決將於12月13日至14日進行。

延伸閱讀
女子見剛出生兒子：太開心了！　幾秒後竟突然心臟驟停死亡
男大生用50元買彩票「爽中頭獎800萬元」　衝去銀行領獎被拒才知少做1事
夫妻結婚27年遊日回來竟懷孕　她崩潰：怎又來一個

ET快訊
快訊／ 鄭宗哲全壘打遭判二壘打　抗議維持原判
以色列22死545傷　總理49秒影片宣布「進入戰爭狀態」
獨／朱侯郭要怎麼約？　柯文哲訪美插曲「過安檢手機遭竊」
快訊／詹雅雯放棄治療突失明！　帕金森氏症惡化認了「開始善終」
快訊／林昱珉退場　劉致榮6局上登板
快訊／金牌戰中華隊火力被韓國火球男壓制　2分落後中
高鐵女乘客「一抬手」震撼千人！老司機看完笑了
百萬YTR7年前「借貸70萬」開YT頻道！回應流量下滑：有問
快訊／中華隊3局無功而返　0比2落後韓國
25歲陸男星被爆「把懷孕女友鎖家中」　她拿外送被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列遭突襲22死545傷　總理49秒影片宣布「進入戰爭狀態」

想當「薪水小偷」！護士竟擅自替患者注射鎮靜劑釀1死　下場慘了

全勤42年「退休禮太寒酸」！老翁辛酸身影爆紅　網豪捐190萬力挺

年僅16歲！韓變態高中生「潛入女廁」連續施暴年輕女　搶手機逃逸

以色列遭突襲「至少22死」300傷　國防部長誓言戰勝哈瑪斯

滑翔傘越境開火！哈瑪斯海陸空入侵以色列　巴勒斯坦人鳴槍慶祝

成人網站捧7位數價碼「要她脫了」　最辣足球女神1秒拒絕

報復哈瑪斯！以色列空軍「派數十架戰機空襲」　加薩走廊爆炸連連

日本首例肇逃通緝！他撞死大學生「人間蒸發1年」　懸賞172萬

阿富汗爆發規模6.2強震　居民棄屋逃竄擠大馬路避難

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

趙小僑2年前就被劉子銓叫「媽咪」　試管失敗收他安慰淚崩：孩子大了

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

遊覽車開錯路！轉彎卡路中　男拿「無線mic」幫下車指揮

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

iPhone如何製作高清月亮照　善用天氣APP+摳圖就搞定！

以色列遭突襲22死545傷　總理49秒影片宣布「進入戰爭狀態」

想當「薪水小偷」！護士竟擅自替患者注射鎮靜劑釀1死　下場慘了

全勤42年「退休禮太寒酸」！老翁辛酸身影爆紅　網豪捐190萬力挺

年僅16歲！韓變態高中生「潛入女廁」連續施暴年輕女　搶手機逃逸

以色列遭突襲「至少22死」300傷　國防部長誓言戰勝哈瑪斯

滑翔傘越境開火！哈瑪斯海陸空入侵以色列　巴勒斯坦人鳴槍慶祝

成人網站捧7位數價碼「要她脫了」　最辣足球女神1秒拒絕

報復哈瑪斯！以色列空軍「派數十架戰機空襲」　加薩走廊爆炸連連

日本首例肇逃通緝！他撞死大學生「人間蒸發1年」　懸賞172萬

阿富汗爆發規模6.2強震　居民棄屋逃竄擠大馬路避難

牛仔褲變成老人穿著？年輕人曝「改買這4種褲子」：好看透氣又舒服

台北店員野生捕獲丁海寅　忍到最後一刻「可拍照嗎」成功了

打造健康運動城市　台東市公所舉辦原住民傳統競技運動會

好朋友對決！劉致榮被姜白虎敲安後　霸氣連飆2K解危大吼

快訊／6縣市大雨特報！最新警戒區域曝

快訊／男摔落「後庄車站」鐵軌　區間車當場撞擊！意識不清送醫　

《惡鬼》是無法放下的執念　為自己而活，不留遺憾地找尋幸福

不斷更新／鄭宗哲全壘打遭判二壘打抗議沒用　2分落後韓國

以色列遭突襲22死545傷　總理49秒影片宣布「進入戰爭狀態」

美元定存「最高年利率7%」看了好心動　轉存前弄懂2件事

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

國際熱門新聞

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

「布拉萬」今晚生成！日氣象廳預測路徑曝

驚悚17秒！騎士爆炸亡　竟是遭追殺

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

機票要漲了！年底出國最好10／14前訂票

英72歲嬤遭性侵　隔2個月「阿公也受害」

殘忍畫面曝　150貓被丟包沙漠自生自滅

即／台旅客北海道發生「嚴重車禍」　7人送醫

「滾出我國家」她吼外國人秒被開除

血腥慎入！哈瑪斯綁架虐殺以色列士兵

醫趕上班「孩忘車上」　8月嬰身亡

妻子孩子只能救一個　死亡嬰火化前突然哭醒

日本「流水麵」餐廳　892人吃完食物中毒

阿公婚禮對空鳴槍　子彈射中12歲小孫子

更多熱門

相關新聞

國慶連假「3生肖」大財小財不斷

國慶連假「3生肖」大財小財不斷

國慶連假即將到來，搜狐網運勢專欄《生肖星座運勢命理玄學》也透露，3生肖在10月7日至10月20日將受財神保佑，好運連連、大財小財不斷，必定暴富。

算命師咒寶寶「破相又爛桃花」說完討2千　媽氣哭

算命師咒寶寶「破相又爛桃花」說完討2千　媽氣哭

她存款500萬！婆婆罵2小時「錢吐出來」　AA老公噤聲

她存款500萬！婆婆罵2小時「錢吐出來」　AA老公噤聲

入住飯店先沖馬桶　迷你吧最好別碰

入住飯店先沖馬桶　迷你吧最好別碰

為癌妻剃頭…他也剃光　相擁而泣惹淚

為癌妻剃頭…他也剃光　相擁而泣惹淚

關鍵字：

周刊王英國Catherine Hudson鎮靜劑

讀者迴響

熱門新聞

金牌戰若無法打　中華金牌

怎麼分辨台灣人？日本人「抓出5特色」

LINE有新功能！「1按鈕」恐讓秘密外洩

TOYOTA「全新超帥跑旅」登場了

憲哥不捨牛肉麵店收攤！買下整棟樓

林襄熱戀馬傑森滿2個月　自爆「沒聯絡了」

53萬高雄人快查帳！最多收到1萬元

「布拉萬」颱風最快今晚間生成！路徑出爐　下周還有一個蠢蠢欲動

即／嘉義廟會爆炸17傷　嫌犯落網

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

「布拉萬」今晚生成！日氣象廳預測路徑曝

害騎士摔死　奪命床墊「從這裡飛出來」

艾力克斯車停路邊沒關門！回來驚呆

退休金「一次領or月領」掀論戰　超多人曝血淚史

40歲男「戶頭剩5萬」　全場卻狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」
熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面