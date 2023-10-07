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忍淚為癌妻剃頭…他也毅然一起剃光　相擁而泣畫面惹哭網友

@japan_clothing.co Cancer fighter !! All people luv u…. #cancer #cancerfighter #chemo ♬ original sound - MKM14

圖文／CTWANT

馬來西亞一名男子在為抗癌的妻子剃頭時，因為不忍看見愛人傷心落淚，便在為其剃完頭髮後，也立即將自己的頭髮剃光，而這段夫妻相擁而泣的感人畫面，也讓不少網友們感到鼻酸，並為他們加油打氣。

根據馬來西亞媒體《中國報》的報導，依羅（Erol Azis）在他的TikTok帳號上傳了一支時長1分4秒的影片，並加上了「癌症鬥士」（Cancer Fighter）的大字。從影片中可以看到，依羅正在為他需要接受化療的愛妻理髮，起初妻子還能佯裝淡定的面對，卻還是抵擋不住悲傷，默默開始拭淚。

忍淚為癌妻剃頭…他也毅然一起剃光　相擁而泣畫面惹哭網友

▲夫為癌妻剃頭後，立即將自己的頭髮也剃光。（圖／翻攝自TikTok／japan_clothing.co）

依羅時不時會看向鏡子觀察妻子的狀態，包括親吻她的頭部、撫摸並擁抱她，而在妻子用紙巾擦眼淚時，依羅毅然決然把理髮器伸向自己將短髮剃除，讓妻子嚇得想抬手阻止，最終2人相擁而泣，決心陪伴彼此一起對抗癌症。

這支影片迅速在平台上收獲超過220萬觀看次數，也引來許多同為癌症病友的網民留言，紛紛祝福道，「我的妻子也是抗癌戰士，我們都要堅強」、「不要放棄希望」、「我也是抗癌鬥士，希望妳是選擇忙著生而不是忙著死，戰鬥到底」、「為妳祈禱，願上帝能解除所有痛苦並永遠健康」。

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