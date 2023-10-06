　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普聲稱「有總統豁免權」　要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

▲▼川普民調再攀高。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

文／中央社

美國前總統川普6日向法官提交動議，要求駁回司法部在2020年美國大選干擾案中對他的全部指控，理由是當時他是總統、所有言行都受到總統豁免權的保護。

法新社報導，在爭取代表共和黨出征2024年總統大選的角逐中，位居領先地位的川普，預定明年3月在華盛頓接受審判，罪名是密謀推翻民主黨人拜登在2020年11月勝選的結果。

川普的律師們向美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）提交一份52頁的動議，聲稱那些指控應該駁回。

他們說：「法院應該基於總統豁免權駁回起訴，不可再訴。」

法律觀察家認為，川普引用總統豁免權為自己辯護，成功的可能性不大，但隨著論戰進入保守派主導的聯邦最高法院，可能會讓審判開始的時間延遲。

川普在其他案件中，企圖使用所謂的「絕對豁免權」試著為自己辯護，但遭法官拒絕，不過聯邦最高法院從未對前總統是否可免受刑事起訴做出直接裁決。

川普是美國史上第一位面臨刑事起訴的前總統。

川普的律師們引用聯邦最高法院處理前總統尼克森（Richard Nixon）的案子為例，稱法律賦予總統在其職權範圍外圍之內的行為「絕對豁免權」。

他們說：「川普的行為不僅是在職權外圍之內，更是他身為總統的核心職責所在，而現在的政府卻打破了長達234年的慣例起訴他。」

他們認為，川普身為領導人，有責任「確保選舉的完整性」，並有權挑戰2020年大選的結果。

川普的行為絕對應免受起訴，法院應駁回訴訟。

ET快訊
1種頭痛是警訊！醫點名「不定時炸彈」：隨時要命
才看到出生兒子的臉　英31歲媽「太開心了」幾秒後突然死亡
艾力克斯車停路邊「沒關門90分鐘」！　回來見車況驚呆
快訊／中華隊金牌戰先發投手？ 吳總：就是他了！
小犬還在皮！明「門前搖尾」雨濺全台　東北風再接力連假濕爆
快訊／台灣旅客北海道發生「嚴重車禍」7人送醫
快訊／台日大戰裁定　日本勝中華隊
賴清德喊「送蕭美琴入總統府」　競辦緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／台灣旅客北海道發生「嚴重車禍」7人送醫　車上有1歲嬰

川普聲稱「有總統豁免權」　要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

神祕男夢中託孤「她醒來真懷孕」　宗教師1原因驚喊：不祥預兆

美國優先主義蔓延！　共和黨過半支持者「反對出動美軍」協防南韓

麥卡錫下台眾院群龍無首　川普：必要時願意「暫代眾院議長」

英72歲阿嬤在家被人性侵　僅隔2個月「阿公也慘遭侵犯」

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　伊朗人權女運動家獲殊榮

「妻子孩子只能救一個」卻生下死胎　死亡嬰火化前幾秒突然哭醒

澳洲驚傳小飛機墜毀「無人生還」　起飛不到30分鐘離奇失聯

土耳其航空客機偏離航道　誤闖日本東京市區上空

韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...

國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

阮經天「金馬50早退」愧疚每一天　盼「活久一點」：撐到金馬100

《此時此刻》林柏宏劈腿Lulu.峮峮　林心如.林熙蕾陷女女苦戀

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

小犬狂風襲墾丁「麥當勞歪了」　他車子不斷晃動：龍捲風哦！

一早驚見教室外滿地大便！學校被羊入侵...轉角遇6隻

許光漢私人行程訪韓「人多到寸步難行」　全程0笑容...韓粉：好丟臉

快訊／台灣旅客北海道發生「嚴重車禍」7人送醫　車上有1歲嬰

川普聲稱「有總統豁免權」　要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

神祕男夢中託孤「她醒來真懷孕」　宗教師1原因驚喊：不祥預兆

美國優先主義蔓延！　共和黨過半支持者「反對出動美軍」協防南韓

麥卡錫下台眾院群龍無首　川普：必要時願意「暫代眾院議長」

英72歲阿嬤在家被人性侵　僅隔2個月「阿公也慘遭侵犯」

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　伊朗人權女運動家獲殊榮

「妻子孩子只能救一個」卻生下死胎　死亡嬰火化前幾秒突然哭醒

澳洲驚傳小飛機墜毀「無人生還」　起飛不到30分鐘離奇失聯

土耳其航空客機偏離航道　誤闖日本東京市區上空

日本人搬出床底下的錢買股　連串改革引爆日股發威

力拚睽違17年金牌　吳總：比較擔憂的是打線

中華隊單日2金！明有望突破25年紀錄　張筑涵創輕艇激流歷史

別忘了練腿！泌尿醫大推4好處「幫助勃起」：射得高又遠

曾為棒球好手卻因傷毀前程　埔榮身障辦事員不自我放棄翻轉人生

一堆人「被陰了」？理財專家揭：好市多黃金是最糟糕的投資

這款服飾年輕人都不穿！他一發問秒爆共鳴：年紀大才會穿

台灣BBOY、BGIRL杭州發光！孫振、楊加力晉亞運8強

快訊／大樂透下期上看1.5億　　中秋加碼「1人抱走100萬」

泱泱赴法國住宿踩雷！　「房東失聯」3事件讓她崩潰：雷到不行

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

國際熱門新聞

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

廁所四腳獸惹怒女店員　真相傻眼

全球第一！日本人造子宮產下鯊魚

日本「流水麵」餐廳　892人吃完食物中毒

隔壁叫床太淒厲　她1招「瞬間消音」

即／台旅客北海道發生「嚴重車禍」　7人送醫

男「20年沒洗過」包皮垢　女友幫忙清3年

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

老司機一眼認出！　女警竟是Onlyfans網紅

大馬恐怖「3男屍交疊」真相曝！

英72歲嬤遭性侵　隔2個月「阿公也受害」

45少年洗劫　店家礙於法規只能裝聳

阿公婚禮對空鳴槍　子彈射中12歲小孫子

蘋果釋iOS 17.0.3　他更新氣瘋：掉電更快

更多熱門

相關新聞

共和黨過半支持者「反對出動美軍」協防南韓

共和黨過半支持者「反對出動美軍」協防南韓

美國即將於明年舉行總統大選，其中前總統川普很有可能回鍋代表共和黨參選，面對川普挾著民調支持度來勢洶洶，外界擔憂美國優先主義、孤立主義正在盛行，顯示美國外交政策恐將隨著政權輪替而產生變化。一份調查指出，過半共和黨支持者甚至反對駐韓美軍在北韓（朝鮮）侵略時出兵協防南韓。

美眾院群龍無首　川普：願暫代眾院議長

美眾院群龍無首　川普：願暫代眾院議長

美媒：川普洩漏「核潛艦機密」廣傳數十人

美媒：川普洩漏「核潛艦機密」廣傳數十人

拜登「築牆擋移民」　放棄執行26項聯邦法律

拜登「築牆擋移民」　放棄執行26項聯邦法律

詐欺案紐約開審　川普斥全案「陰謀」

詐欺案紐約開審　川普斥全案「陰謀」

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

即／新莊小三男童頭痛　下秒鼻出血昏倒命危

周潤發捐215億家產　逗笑韓媒「沒錢來找我」

嘉義沿海鹽塵害釀大停電　台電人員遭攻擊

全台停班停課一覽！續放颱風假地區曝

TOYOTA「全新超帥跑旅」登場了

華航祭超殺機票！全航線4930元起　折扣限定41天

妻神祕手機狂震　夫一開驚見N頂綠帽

超商美式、拿鐵買6送6今天限定搶

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

醫師偷吃女員工200次　妻見鹹濕對話崩潰了

台日大戰因雨裁定　日本2比0勝中華隊

中秋大阪團「消失的28人」找到了！真相曝光

快訊／Girl's Day素珍宣布結婚！

廁所四腳獸惹怒女店員　真相傻眼

床墊遭狂風吹擋路中　騎士輾過傷重不治

更多

最夯影音

更多
韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...

韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...
國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

阮經天「金馬50早退」愧疚每一天　盼「活久一點」：撐到金馬100

阮經天「金馬50早退」愧疚每一天　盼「活久一點」：撐到金馬100

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面