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神祕男夢中託孤「她醒來真懷孕」　宗教師1原因驚喊：不祥預兆

神秘男夢中託孤「她醒來真懷孕」　宗教師1原因驚喊：不祥預兆

▲馬來西亞一名女子被託夢後懷孕產子。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

馬來西亞有女子夢見被男子請託照顧一個小男孩，醒來竟發現自己「處女懷孕」，且受孕後短短4小時就產下1子，離奇經歷引發當地議論，更有人認為是神跡。但有宗教師警告，這不是神跡而是恐怖預兆。

據馬來西亞《中國報》報導，宗教師阿里菲阿育透過影片分享這起不祥事件，表示該名未婚且還是處女的女子，在夢見一個男子請她照顧另名小男孩後，就被播下巫術的「精靈種子」懷孕。

更離奇的是，當時只有雞蛋大的胚胎，竟在4小時內發展成足月的胎兒出生，且女子生產異常順利，只流少量的血。但阿里菲阿育警告，接生的關丹某醫院檢查男嬰的血液發現，「他流的不是人血」，測不出男嬰是何種血型。

阿里菲阿育強調，類似事件曾發生在聖母瑪利亞身上，並被認為是上蒼的力量，但在現代，「這不是神跡，是世界末日的預兆」，不排除是上蒼的旨意，讓這個DNA不屬於人類的嬰兒出生。

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