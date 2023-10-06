快訊／諾貝爾和平獎出爐！　伊朗人權女運動家獲殊榮

▲2023年諾貝爾和平獎得主。（圖／翻攝X@NobelPrize）

記者吳美依／綜合報導

2023年諾貝爾和平獎於台灣時間10月6日下午5時揭曉，今年得主是伊朗人權女運動家穆罕默迪（Narges Mohammadi），她因為在伊朗對抗針對女性的壓迫，並促進所有人的人權和自由，獲此殊榮表彰。

51歲的穆罕默迪是「伊朗人權組織人權捍衛者中心」（Defenders of Human Rights Center）副主席，致力於爭取女性權利及廢除死刑。她被伊朗政權逮捕13次、定罪5次、判刑總計31年監禁與154次鞭刑，就連獲獎的此刻，也還在德黑蘭埃文監獄（Evin Prison）服刑。

路透指出，穆罕默迪是諾貝爾和平獎史上第19位獲獎女性，為2021年菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）與俄羅斯記者德米特里．穆拉托夫（Dmitry Muratov）共同獲得和平獎之後的第一名女性獲獎人。

▲穆罕默迪（Narges Mohammadi） 。（圖／路透）

1990年代，穆罕默迪作為一名年輕的物理系學生，就已經成為平等和婦女權利的倡導者。完成學業後，她擔任工程師，並在各種具有改革思想的報紙上擔任專欄作家。2003年，她加入前諾貝爾和平獎得主希林．伊巴迪（Shirin Ebadi）創立的「伊朗人權組織人權捍衛者中心」，後來成為副主席。

2011年，穆罕默迪首次被捕，並因努力幫助被監禁的活動人士及其家人，被判多年監禁，2年後獲得保釋，並全心投入反對死刑的運動中。2015年，她因為加入反對死刑的運動再次被捕，並被判處更長刑期，重返監獄後，開始反對伊朗政權對於政治犯、尤其女性囚犯，系統性地動用酷刑和性暴力。

▲艾米尼因未依當局服裝規定佩戴頭巾，被警察拘捕後打死。伊朗、黎巴嫩、土耳其等地皆出現抗議人潮。（圖／路透）

BBC提到，在諾貝爾和平獎頒發給穆罕默迪之前，伊朗女性發起一場持續一年多的抗爭。2022年9月，22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因未依當局規定佩戴頭巾，被警察拘捕後打死，引發頭巾革命並迅速蔓延至全國各地，女性大膽焚燒頭巾，高喊「女性、生命、自由」口號的畫面，引發全世界關注。

委員會指出，這是1979年伊朗神權政府上台以來，最大規模的政治示威活動，成千上萬伊朗人參加和平抗議，反對當局對於女性的殘暴與壓迫，但在強力打壓之下，至少2萬人被捕、逾500名示威者被殺、數千人受傷，許多人因為警察射出的橡膠子彈而失明，「示威者採用的口號，『女性、生命、自由』，恰當地表達了穆罕默迪的奉獻與努力。」

In September 2022, Mahsa Jina Amini was killed in Iranian morality police’s custody, triggering political demonstrations against Iran’s regime.



The motto adopted by the demonstrators – “Woman – Life – Freedom” – suitably expresses the dedication and work of Narges Mohammadi. pic.twitter.com/rAGzcaqmWy — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

BBC報導，諾貝爾和平獎自1901年設立以來，已授予110名個人及30個組織，2022年由白俄人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」以及烏克蘭的「公民自由中心」共同獲獎。也有部分組織多次獲頒和平獎，紅十字國際委員會曾在1917年、1944年及1963年三次得獎，聯合國難民事務高級專員公署2次。