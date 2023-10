快訊／諾貝爾和平獎出爐！　伊朗人權女運動家獲殊榮

▲2023年諾貝爾和平獎得主。(圖/翻攝X@NobelPrize)

記者吳美依/綜合報導

2023年諾貝爾和平獎於台灣時間10月6日下午5時揭曉,今年得主是伊朗人權女運動家穆罕默迪(Narges Mohammadi),她因為在伊朗對抗針對女性的壓迫,並促進所有人的人權和自由,獲此殊榮表彰。

51歲的穆罕默迪是「伊朗人權組織人權捍衛者中心」(Defenders of Human Rights Center)副主席,致力於爭取女性權利及廢除死刑。她被伊朗政權逮捕13次、定罪5次、判刑總計31年監禁與154次鞭刑,就連獲獎的此刻,也還在德黑蘭埃文監獄(Evin Prison)服刑。

路透指出,穆罕默迪是諾貝爾和平獎史上第19位獲獎女性,為2021年菲律賓記者瑞薩(Maria Ressa)與俄羅斯記者德米特里.穆拉托夫(Dmitry Muratov)共同獲得和平獎之後的第一名女性獲獎人。

▲穆罕默迪(Narges Mohammadi) 。(圖/路透)

1990年代,穆罕默迪作為一名年輕的物理系學生,就已經成為平等和婦女權利的倡導者。完成學業後,她擔任工程師,並在各種具有改革思想的報紙上擔任專欄作家。2003年,她加入前諾貝爾和平獎得主希林.伊巴迪(Shirin Ebadi)創立的「伊朗人權組織人權捍衛者中心」,後來成為副主席。

2011年,穆罕默迪首次被捕,並因努力幫助被監禁的活動人士及其家人,被判多年監禁,2年後獲得保釋,並全心投入反對死刑的運動中。2015年,她因為加入反對死刑的運動再次被捕,並被判處更長刑期,重返監獄後,開始反對伊朗政權對於政治犯、尤其女性囚犯,系統性地動用酷刑和性暴力。

▲艾米尼因未依當局服裝規定佩戴頭巾,被警察拘捕後打死。伊朗、黎巴嫩、土耳其等地皆出現抗議人潮。(圖/路透)

BBC提到,在諾貝爾和平獎頒發給穆罕默迪之前,伊朗女性發起一場持續一年多的抗爭。2022年9月,22歲女子艾米尼(Mahsa Amini)因未依當局規定佩戴頭巾,被警察拘捕後打死,引發頭巾革命並迅速蔓延至全國各地,女性大膽焚燒頭巾,高喊「女性、生命、自由」口號的畫面,引發全世界關注。

委員會指出,這是1979年伊朗神權政府上台以來,最大規模的政治示威活動,成千上萬伊朗人參加和平抗議,反對當局對於女性的殘暴與壓迫,但在強力打壓之下,至少2萬人被捕、逾500名示威者被殺、數千人受傷,許多人因為警察射出的橡膠子彈而失明,「示威者採用的口號,『女性、生命、自由』,恰當地表達了穆罕默迪的奉獻與努力。」

In September 2022, Mahsa Jina Amini was killed in Iranian morality police’s custody, triggering political demonstrations against Iran’s regime.



The motto adopted by the demonstrators – “Woman – Life – Freedom” – suitably expresses the dedication and work of Narges Mohammadi. pic.twitter.com/rAGzcaqmWy