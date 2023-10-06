澳洲驚傳小飛機墜毀「無人生還」　起飛不到30分鐘離奇失聯

▲西銳SR22起飛約30分鐘後，在首都近郊墜毀。（圖／翻攝flightradar24.com）

記者吳美依／綜合報導

澳洲首都坎培拉（Canberra）近郊發生墜機事故，一架單引擎小飛機「西銳SR22」（Cirrus S-R-22）從坎培拉機場起飛，不到30分鐘後竟離奇失聯，最終墜毀於喬治湖（Lake George）附近，被當局證實無人生還。

9News等媒體報導，下午3時過後不久，民眾看見煙霧後通報當局，當局趕抵現場，發現是飛機殘骸引發小規模草地火災，儘管火勢迅速撲滅，但機上人員全數罹難。

根據飛行紀錄，下午2時30分左右，這架「西銳SR22」從坎培拉機場起飛，往南飛行至南部高原城鎮昆比恩（Queanbeyan）附近，接著一路向北移動，6分鐘後卻在喬治湖附近急遽下降，此時塔台已經無法連繫上飛行員。

▲單引擎小飛機西銳SR22（Cirrus SR22）。（示意圖／達志影像／美聯社）



新南威爾斯州警官布萊德柏莉（Cath Bradbury）說明，在這場「災難性碰撞」之後，沒有人倖存下來，「這次碰撞造成嚴重影響，也引發了火災」。不幸的是，「由於位在偏遠地區，因此目擊者顯然很少。沒有太多方法確定到底發生了什麼事。」

布萊德柏莉表示，目前仍處於非常早期的調查階段，警方正在執行犯罪現場調查，釐清飛機上究竟有多少人，以及每位罹難者的身分，「希望在一段時間內確定（失事）原因」。

據悉，這架飛機註冊在昆士蘭州一間飛行俱樂部名下。澳洲運輸安全局（ATSB）已經接獲通報，並且預計當日晚間抵達現場調查。