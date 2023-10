澳洲驚傳小飛機墜毀「無人生還」　起飛不到30分鐘離奇失聯

▲西銳SR22起飛約30分鐘後,在首都近郊墜毀。(圖/翻攝flightradar24.com)

記者吳美依/綜合報導

澳洲首都坎培拉(Canberra)近郊發生墜機事故,一架單引擎小飛機「西銳SR22」(Cirrus S-R-22)從坎培拉機場起飛,不到30分鐘後竟離奇失聯,最終墜毀於喬治湖(Lake George)附近,被當局證實無人生還。

9News等媒體報導,下午3時過後不久,民眾看見煙霧後通報當局,當局趕抵現場,發現是飛機殘骸引發小規模草地火災,儘管火勢迅速撲滅,但機上人員全數罹難。

根據飛行紀錄,下午2時30分左右,這架「西銳SR22」從坎培拉機場起飛,往南飛行至南部高原城鎮昆比恩(Queanbeyan)附近,接著一路向北移動,6分鐘後卻在喬治湖附近急遽下降,此時塔台已經無法連繫上飛行員。

▲單引擎小飛機西銳SR22(Cirrus SR22)。(示意圖/達志影像/美聯社)



新南威爾斯州警官布萊德柏莉(Cath Bradbury)說明,在這場「災難性碰撞」之後,沒有人倖存下來,「這次碰撞造成嚴重影響,也引發了火災」。不幸的是,「由於位在偏遠地區,因此目擊者顯然很少。沒有太多方法確定到底發生了什麼事。」

布萊德柏莉表示,目前仍處於非常早期的調查階段,警方正在執行犯罪現場調查,釐清飛機上究竟有多少人,以及每位罹難者的身分,「希望在一段時間內確定(失事)原因」。

據悉,這架飛機註冊在昆士蘭州一間飛行俱樂部名下。澳洲運輸安全局(ATSB)已經接獲通報,並且預計當日晚間抵達現場調查。

At least one person has been killed in a light plane crash near Lake George, just outside Canberra, this afternoon.



Authorities are now trying to work out if more than one person was on board. @R_DAlessandro9 #9News



MORE: https://t.co/siEC9ebO90 pic.twitter.com/qomJYgfQ2d