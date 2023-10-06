麥卡錫下台眾院群龍無首　川普：必要時願意「暫代眾院議長」

▲美國前總統川普表示，願意暫代眾院議長。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

美眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）3日遭罷免下台，在選出下一任議長前，眾議院議程將陷入停頓狀態。前總統川普5日表示，他願意暫代眾院議長，直到議員們推選出新任議長。

綜合美國福斯新聞（FOX）、CNN報導，近期有共和黨議員提議川普暫代眾議院議長，川普本人對此想法「很感興趣」。川普接受福斯新聞採訪表示，「他們問我是否願意為了共和黨暫時擔任議長，直到新任議長人選出現為止——我這樣做不是因為我想——如果他們無法做出決定的話，我將在必要時這麼做。」

川普強調，這麼做都是為了共和黨，暫代議長的時間可能是30天、60天或90天，因為他的重點還是放在2024總統大選。2名曾與川普談及麥卡錫被罷免的人士透露，川普對人們提到他的名字感到「榮幸」和「受寵若驚」，但他完全專注於競選總統，會故意做出將擔任眾議長的姿態，只是因為川普享受被關注的感覺。

議長的空缺將使眾院陷入癱瘓，許多議程停擺。共和黨將於10日舉行議長候選人發表會，並於11日舉行眾議院議長表決，目前眾院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）和喬登（Jim Jordan）都宣布角逐議長。

▼共和黨眾議員史卡利塞（右）與喬登（左）宣布角逐眾院議長。（圖／達志影像／美聯社）