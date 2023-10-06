美媒爆「川普剛卸任就洩密」　核潛艦機密他一人廣傳數十人

▲川普被爆料洩漏美國核潛艦機密。（圖／路透）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

美國媒體今天報導，前總統川普卸任後不久，就在他位於佛羅里達州的私人會所海湖俱樂部舉行的會議中，向一名澳洲商人分享有關美國核潛艦的機密資訊。

「紐約時報」引述不具名消息來源，稱這名澳洲商人是億萬富豪普拉特（Anthony Pratt），他是其中一家全球最大包裝公司的負責人。

率先披露此事的美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，普拉特後來與「其他數十人，包括10幾名外國官員、自己的幾名員工和少數記者」分享了美國潛艦的敏感細節。

消息人士向紐時表示，川普披露此事，「可能會危害到美國核艦隊」。

報導指出，聯邦檢方已經就川普卸任後仍在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）留有機密文件一事展開調查，並因此案兩度找普拉特問話。

如今檢方可能會傳喚普拉特為川普機密文件案作證，本案預計明年5月在佛州展開審理。

美國廣播公司報導，普拉特2021年4月和川普在位於佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部見面時就告訴川普，自己認為澳洲應該開始向美國採購潛艦。

美國廣播公司稱，據說川普在回應時告訴普拉特美國潛艦通常會攜帶的確切核彈頭數量，以及這些潛艦能在不被發現的情況下與俄羅斯潛艦距離有多近。