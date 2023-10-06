美國優先主義蔓延！　共和黨過半支持者「反對出動美軍」協防南韓

▲先前美國川普政府曾多次暗示縮編、裁撤駐韓美軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國即將於明年舉行總統大選，其中前總統川普很有可能回鍋代表共和黨參選，面對川普挾著民調支持度來勢洶洶，外界擔憂美國優先主義、孤立主義正在盛行，顯示美國外交政策恐將隨著政權輪替而產生變化。一份調查指出，過半共和黨支持者甚至反對駐韓美軍在北韓（朝鮮）侵略時出兵協防南韓。

根據韓媒《東亞日報》，美國芝加哥全球事務委員會（CCGA）4日公布一份調查報告，該組織曾於9月17至18日針對美國境內3242名成年人進行民意調查，提問「當北韓侵略南韓時，美軍是否該出兵協防南韓」，其中支持美軍出兵協防南韓的比例僅達50%、至於回答反對美軍出兵的比例則佔49%。

調查顯示，支持美軍在戰時協防南韓等同盟國的比例正逐年下滑，2021年為63%、去年為55%，今年更下滑至只剩50%，此現象顯示美國共和黨的美國優先主義、孤立主義的政治傾向正在盛行，而反對美軍出兵協防南韓等同盟國的回答者中，高達53%是共和黨支持人士。

▲川普明年可能回鍋參選總統，美國優先主義再度蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

在共和黨支持人士中，贊成美軍協防南韓的比例也面臨逐年下滑的問題，儘管2021年有高達68%的共和黨支持者贊成美軍協防南韓，比起民主黨支持者的61%還要高，然而去年卻慘跌至只剩下54%；至於支持美軍駐屯南韓的贊成比例，原本去年還有77%，然而今年卻只剩下63%。

外界不少分析人士擔憂，近年來美國優先主義、孤立主義盛行，一旦川普在明年總統大選中再度回到白宮掌政，則美國、日本、南韓在國防安全領域的合作恐將面臨倒退，甚至再度傳出裁減駐韓美軍的檢討聲浪。

針對上述擔憂，曾在川普政府擔任白宮國家安全顧問的歐布萊恩（Robert C. O'Brien）在美韓研究所（ICAS）座談指出，「我深知部分人士擔憂美國境內蔓延著孤立主義，美國最大的優點是擁有真正的同盟國，儘管我對拜登政府持批判態度，但我不得不認為美日韓大衛營協議，是一項值得稱讚的成果，儘管是在川普政府的基礎上完成。」