體育不談政治！南韓舉重女將曝北韓教練「暖心舉動」：鼓勵我加油

▲南韓舉重女將金所炫奪下銅牌，神情相當激動。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

杭州亞運昨日（5）舉行女子舉重76公斤級比賽，我國好手陳玟卉以1公斤之差敗給南韓的金秀炫、落居第4名。其實這場比賽，金所炫起初並無奪牌希望，然而中國選手廖桂芳受傷棄權後出現轉機，她透露北韓（朝鮮）的教練竟上前主動向她搭話，甚至還鼓勵她「打起精神」，成為奪下銅牌的精神支柱。

在杭州亞運舉重項目中，表現亮眼的北韓隊一舉奪下5面金牌，不過中國女子舉重隊卻面臨嚴重挑戰，就連近年嶄露頭角的後起新秀廖桂芳，原本在今年5月亞錦賽以總成績268公斤包攬3面金牌而被寄予厚望，豈料在76公斤級比賽時，卻因為在第二把抓舉選擇118公斤槓鈴而意外受傷、緊急送醫。

根據韓媒《News1》，隨著中國隊廖桂芳因傷重退賽，來自南韓的金所炫嗅到了奪牌的希望，她抓舉105公斤、挺舉138公斤，合計為243公斤，最終以1公斤的差距擊敗中華隊的陳玟卉，成功奪下銅牌，賽後她也在記者會上分享不為人知的幕後故事，原來在廖桂芳退賽以後，她受到來自北韓教練的鼓勵。

金所炫表示，「隨著中國選手（廖桂芳）突然退賽棄權，北韓的教練便對我喊道，『所炫啊，現在妳機會來了』」。

▲在中國選手因傷退賽後，北韓舉重教練上前鼓勵南韓選手金所炫。（圖／CFP）

據悉，此次北韓女子舉重代表團的執導教練為金春姬（김춘희，音譯），她指導過的學生包括北韓舉重界的傳奇女選手林貞心，林貞心曾於2012、2016年連續兩屆奧運上奪下金牌，甚至維持世界紀錄。

金所炫補充，「（金春姬）教練跑來告訴我，說我長得很像她指導的學生（林）貞心姊姊，在比賽挺舉之前更趁著四下無人時跑來跟我說，『妳可以表現得很好，要打起精神來』，在受到南韓和北韓兩位教練的鼓勵，成為我精神上的支柱，因此取得好成績。」

金所炫3次打進亞運，不過先前皆和奪牌擦身而過，如今終於成功如願奪下獎牌。