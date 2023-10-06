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醫師趕上班「把親生孩子忘車上」　8月女嬰受困10小時身亡

▲▼兒童,小孩,汽車座椅,安全座椅,汽座。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名女醫師把孩子遺忘在汽車後座，導致8個月大嬰兒不幸身亡。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞發生一起悲劇，一名女醫師上午7時30分趕赴醫院值班，停好汽車後就匆匆離去，直到下午才猛然想起，她把年僅8個月大的女兒遺忘在後座。小嬰兒在悶熱車內待了近10小時，經過急救仍不治身亡。

《星洲日報》、《大都會日報》引述警方初步調查報導，這位母親於早上7時20分左右從家裡出發，並把女兒安置在左側後座，途中卻以為已經把孩子送去托兒所，於是直接開車去上班，直到老師聯繫丈夫，才意識到大事不妙。

在新生兒加護病房（NICU）工作的護理師伊拉坎（Iera Kan）也在社群媒體X（前稱推特）談到，「嬰兒呈現藍色，送往急診室、接受心肺復甦術，但已經死亡。」

警方目前將嬰兒死因列為「猝死」，並依據2001年《兒童法》的忽視兒童罪名，進行詳細調查。

X網友們紛紛表示哀悼，但也有人指出，這不是第一起父母將孩子遺忘在車上的事件，呼籲大家下車時，都要時刻提醒自己，是否遺漏任何東西，「有時候我們真的太忙了，忽略了其他事情。希望這位母親能夠堅強面對」、「我朋友會設定手機鬧鐘、寫便條紙，詢問自己『載送孩子了嗎？』，藉此提醒自己。」

 
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