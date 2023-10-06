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都市傳說「吸血怪」橫空出世？獵人聲稱捕獲　異形臉、人手超恐怖

都市傳說「吸血怪」橫空出世？獵人聲稱捕獲　異形臉+人手超恐怖

▲這隻吸血怪擁有類似魔鬼的異形臉，但手部宛如人類，外型相當詭異。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

在南美洲有一個廣為人知的恐怖都市傳說「吸血怪」（Chupacabra），又被稱為「吸羊人」，相傳這種怪獸外型如人，但長相極度魔鬼，而且它專門破壞農舍，大吸羊、牛等牲畜的血，因此讓當地鄉民又驚又怕。但這種「吸血怪」，長期以來只存在於傳說中，幾乎沒有被科學證實過，不過近日就有巴西獵人聲稱，成功捕獲到一隻「吸血怪」，並拍攝影片上傳為證。

據英國《每日星報》報導，這群獵人聲稱在聖保羅郊外的一處森林裡，發現一隻吸血怪並成功捕獲，影片可見這隻吸血怪擁有類似魔鬼的異形臉，但手部宛如人類，外型相當詭異。獵人聲稱，他們原本在森林裡發現有生物的動靜，以為是一頭野熊，隨即獵人們發起攻勢圍捕，但追到一半發現，竟然是一隻吸血怪，後來獵人和獵狗合力將它圍捕。另外有一名獵人聲稱，最後他們開槍射殺吸血怪。

都市傳說「吸血怪」橫空出世？獵人聲稱捕獲　異形臉+人手超恐怖

▲獵人聲稱捕獲吸血怪。（翻自《每日星報》）

雖然這群獵人聲稱捕獲到吸血怪，但有不少人認為這應該是死亡一陣子的動物屍體，甚至有人研判可能是「吼猴」屍體，因為吼猴是南美洲原生動物，而且外型如人類。不過報導稱，目前尚未有官方單位對該影片做出評論。

都市傳說「吸血怪」橫空出世？獵人聲稱捕獲　異形臉+人手超恐怖

▲台北動物園裡的黑吼猴。（翻自台北動物園官網）

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