健身房洗澡遭人「拿iPhone偷拍」　正妹教練求救哭了：沒人幫我

▲女子在健身房洗澡時被偷拍。（圖／翻攝自臉書、IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名26歲女子上周前往健身房運動，健身結束後到浴室洗澡，沒想到突然發現有人持iPhone手機偷拍她，讓她當場嚇壞，沒看清楚嫌犯長相，只見到對方的手和手機，「我大聲呼救，但沒有人過來幫我」。

8視界新聞網報導，26歲女子Drealya是一名健身教練，在朋友的介紹下，於9月29日傍晚6時左右來到Strength Masters Gym健身，購買一日通行證，這也是她第一次到這間健身房運動。

在健身約1個小時之後，她就到浴室洗澡，沒想到居然發現有人拿著iPhone手機，使用前置鏡頭偷拍她，「我大聲呼救，但沒有人過來幫我」，只能一邊哭泣、一邊多次嘗試聯繫健身房工作人員，卻始終無人接聽。

她事後報警處理，但也表示沒有看見嫌犯長相，只看到他的手和手機。依據健身房監視器畫面，在她洗澡期間，有兩名健身房會員潛伏在浴室外。

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然而她也透露，在事情發生後，健身房業者要求私下解決，對方曾透過電話提及，「在調閱監視器畫面之前，妳必須要來聯繫我們，因為我是健身房業者，有需要先聯繫我才可以報警，不然事情會變得非常、非常難堪。」

整起事件讓她留下心理陰影，並於2日透過社群媒體發文申訴，「即使已經5天過去，我仍因為這件事受到重創，發現自己難以正常入睡、吃飯、工作和生活」。

目前健身房業者已向女子道歉，並透過社群媒體澄清當初並未要求私下解決，強調一切都是誤會，只是因為當時工作人員不在現場，打算查看監視器畫面確認情況之後，再與她一同前往警局報案。業者也說，有採取許多預防措施確保會員的安全，絕不姑息這類偷窺行為。針對此案，警方證實有接獲報案，指調查正在進行中。