港媒：澳洲官方研究顯示貿易無法與中國脫鉤

▲江蘇連雲港貨櫃碼頭。（圖／CFP）



文／中央社香港6日電

港媒報導，澳洲當局在過去多年進行的3次內部研究顯示，以出口為導向的澳洲無法完全與中國脫離貿易關係，無法與中國脫鉤。

英文南華早報今天在報導中引述不具名的消息人士指出，儘管澳洲與中國關係存在某些障礙，比如「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），但上述機密研究獲得的一致性及無黨派結論，最終促使澳洲去年底恢復與中國的貿易交往。

報導引述消息人士表示，上述3次研究中，2次由澳洲外交暨貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade，DFAT）及財政部門負責，分別於2015年和2020年進行，都顯示沒有其他市場可以替代中國作為澳洲產品的出口市場。

一位消息人士說，相關研究顯示，澳洲不可能脫離中國而成功分散貿易，而把部分貿易分散至東南亞市場只是與中國貿易的加持。

報導指出，艾波特（Tony Abbott）擔任澳洲總理時，由於美國方面警告澳洲，在貿易上過度倚賴中國可能會令澳洲更容易受到中國施壓，澳洲當局遂於2012年首次進行類似研究。

據報導，艾波特所以進行研究的另一個原因，是他一直對共產中國持懷疑態度。