阿爾卑斯山白朗峰縮水2公尺　專家曝「1原因」可能再長高

▲數據顯示，阿爾卑斯山最高峰白朗峰高度在2年內減少逾2米。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

最新測量報告指出，阿爾卑斯山最高峰白朗峰（Mont Blanc）的高度相較2021年減少超過2米。研究人員表示，頂峰高度的差異與風力、天氣息息相關，他們每2年進行一次測量，以追蹤氣候變遷對阿爾卑斯山的影響。

綜合《法新社》、BBC報導，法國東南部上薩瓦省（Haute-Savoie）首席幾何學家德加雷（Jean des Garets）指出，今年9月測得白朗峰頂峰高度為4805.59公尺，比2021年的數值少了2.22公尺，這可能是由於夏季降水量減少所致。不過德加雷補充，「頂峰的高度和位置會不斷變化，落差可達5公尺。白朗峰也有可能在2年後變得更高。」

德加雷團隊自2001年來，每2年對白朗峰進行測量，以追蹤氣候變遷對阿爾卑斯山的影響，他們在雪中安裝小型接收器發射GPS訊號，今年首次配備無人機，用以測量頂峰的高度，數值可以精準到公分。

白朗峰岩石山峰海拔4792公尺，而頂峰高度變化來自山頂冰雪的厚度，主要取決於風力和天氣。如果當年降水量較多、風力較弱，就能記錄到較高的峰值，相反地，降水量減少則峰值就有可能下降，目前最高紀錄為2007年測得的4810.9公尺。

由於人類引起的氣候變遷，熱浪變得更頻繁、更強烈、持續時間更長，自工業化時代以來，全球氣溫已經升高約1.1°C，高山冰川融化速度也愈來愈快。數據顯示，全球冰川體積在2000年至2020年間減少約3分之1。