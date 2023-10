17歲開始發病！護士得「睡美人症」每天狂睡20小時　最長連睡2周

▲女子罹患睡美人症,每天狂睡20多個小時。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國24歲女護士貝拉(Bella Andreou)因為患有罕見的「睡美人綜合症」,導致她每天狂睡20小時,最高紀錄曾經連睡長達2星期,對她生活造成許多困擾,甚至有時會不敢睡覺,深怕自己一睡下去,明天再也不會醒來。

貝拉表示,她從17歲開始變得嗜睡,一開始出現症狀時,她以為是因為自己在派對上喝太多,宿醉導致長達10幾天的腦霧和昏睡狀態,直到2016年9月她前去就醫,診斷出罹患克萊恩-萊文綜合症(Kleine-Levin Syndrome),俗稱睡美人綜合症。

貝拉表示,「雖然這個病被稱為睡美人症,但完全不是那麼回事,比較像是一場惡夢,通常做惡夢,夢到從懸崖上摔下來就能醒來,但是這個惡夢我會持續10天」,即使醒來,仍感覺好像活在夢中,每天感覺昏昏沉沉、迷迷糊糊的。

