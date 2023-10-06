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17歲開始發病！護士得「睡美人症」每天狂睡20小時　最長連睡2周

▲▼ 正妹,賴床,睡覺,睡眠,躺著,女子,女人。（圖／CFP）

▲女子罹患睡美人症，每天狂睡20多個小時。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國24歲女護士貝拉(Bella Andreou)因為患有罕見的「睡美人綜合症」，導致她每天狂睡20小時，最高紀錄曾經連睡長達2星期，對她生活造成許多困擾，甚至有時會不敢睡覺，深怕自己一睡下去，明天再也不會醒來。

貝拉表示，她從17歲開始變得嗜睡，一開始出現症狀時，她以為是因為自己在派對上喝太多，宿醉導致長達10幾天的腦霧和昏睡狀態，直到2016年9月她前去就醫，診斷出罹患克萊恩-萊文綜合症(Kleine-Levin Syndrome)，俗稱睡美人綜合症。

貝拉表示，「雖然這個病被稱為睡美人症，但完全不是那麼回事，比較像是一場惡夢，通常做惡夢，夢到從懸崖上摔下來就能醒來，但是這個惡夢我會持續10天」，即使醒來，仍感覺好像活在夢中，每天感覺昏昏沉沉、迷迷糊糊的。

貝拉從17歲開始，幾乎每4周就會發作一次，每次會持續7至10天，嚴重嗜睡的情況讓她沒有辦法好好過生活，甚至影響工作、失去朋友，雖然做過多次檢查仍無法找出發病原因，但逐漸發現壓力、酒精、與荷爾蒙變化有可能會引發症狀。

嚴重的睡眠症狀，讓貝拉常常因為擔心自己會一睡不醒，所以反而變得不敢睡覺，導致失眠，「睡眠對我來說是一個大問題，我一直活在恐懼中，以為會有人覺得我有精神病，要把我關起來」。

貝拉在2022年初透過網路結識未婚妻梅格(Meg Stone)，雖然嗜睡的情況仍時常發生，但反而讓2人的感情更加深厚。梅格現在也常把她照顧貝拉的情況分享在TikTok上，希望大眾能更加重視這種疾病。

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