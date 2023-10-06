第二輪核廢水排海！　日本東電至少接獲「300件賠償申請」

▲核廢水排放入海後，福島第一核電廠開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本福島第一核電廠5日起排放第二輪核廢水，而東京電力公司（下稱東電）證實，截至3日為止，聯絡中心與各窗口已經收到約300件賠償諮詢。

此前，東電曾表示，若因核廢水排海而發生形象受損的情況，不論時間、地點或者行業類別，商家皆可提出賠償要求。

根據《共同社》，東電5日說明，針對目前接獲的約300件賠償案，已向其中50件的案主寄發索賠文件，也已向更早提出的案主支付賠償金。但是，該公司並未透露詳細情況，包括獲賠者所在地區及獲賠金額等。

▲福島第一核電廠。（圖／路透）

東電計畫今年度分為4次排放稀釋過的核廢水，總計排放量約3.12萬噸，放射性元素氚總量預計5兆貝克，是每年排放上限22兆貝克的1/4。

8月24日，福島第一核電廠首度排放核水，連續17天洩出7788噸。目前，日本政府、東電和福島縣採樣的海水及魚類，皆未出現氚濃度異常。根據東電3日檢測結果，核廢水氚濃度不到國家安全標準「每公升1500貝克」的1/40。日本原子能研究開發機構（JAEA）分析顯示，核廢水氚濃度未達每公升1500貝克。

5日開始的第二輪排放量預計7800噸，首先洩出大型水槽裡的1噸核廢水，確認氚濃度低於檢測標準後，再以每日460噸的進度，從約1公里外海域持續排放。東電將持續在核電站周圍進行監測，若驗出海水氚濃度達每公升700貝克以上，則會停止作業，但若依然符合標準，將會安排第3次與第4次排放。