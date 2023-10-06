　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

利比亞洪災「沖出新遺跡」　深埋昔蘭尼城下的羅馬建築

▲▼利比亞歷史遺跡昔蘭尼（Cyrene）。（圖／路透）

▲利比亞歷史遺跡昔蘭尼城災後發現新的遺址。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

毀滅性洪災9月上旬侵襲北非利比亞，導致數千人死亡、上萬人失蹤，聯合國世界文化遺產昔蘭尼（Cyrene）也不幸受損。洪水退去後考古學家前往視察時，卻意外發現一直以來深埋在地下的新遺址，呼籲盡速進行古蹟修復計畫。

綜合《路透社》、《美聯社》等報導，利比亞當局前往歷史遺跡昔蘭尼城，準備評估災後古蹟破損情況並搶救，沒想到意外發現數世紀以來藏在土石下的建築結構。當地文物部門官員布菲拉（Adel Boufjra）表示，「洪水沖刷出一個新的考古地標，一條羅馬時代的排水渠，這對這座城市來說是一個獨特的發現。」

所幸此次洪災並未對昔蘭尼城造成嚴重毀損，只需要清理堆積的泥漿和瓦礫。不過布菲拉警告，儘管迄今為止損害不大，但洪水可能加劇地層下陷，並導致其中一座紀念碑倒塌，「我很確定並且預計，其中一座遺址可能會因冬季過度取用地下水而塌陷。」

世界氣候歸因組織（WWA）指出，氣候變遷導致降雨量比以前增加5成，顯現出遺產古蹟未來面臨的風險。考古專家伊薩（Ahmed Issa）呼籲，應由專家組成國家委員會，對新的考古遺址進行分類，並制定古蹟修復計畫。

昔蘭尼是古希臘世界的主要城市之一，建於西元前7世紀，矗立在利比亞東北部山坡，以城內古希臘浴場、阿波羅神廟、宙斯神廟等遺址聞名，1982年被列入聯合國世界文化遺產。

ET快訊
快訊／大考中心大出包！1.3萬考生應試號碼、考區名稱誤植
快訊／中華男籃慘輸中國　73比101吞敗
快訊／大巨蛋估月底取得使照！　12月亞錦賽有望開打
快訊／男子卡巴迪不敵伊朗！　首度參賽摘下銅牌
告贏曾格爾！公關女強人「獲賠30萬」全捐了
快訊／國家警報大響！暴雨狂轟1地　警戒2小時
張筑涵奪金！　恩師腦溢血離世：為他完成一次夢想
快訊／諾貝爾和平獎出爐！
快訊／登山女神輸了！曾格爾「約泡人夫」　判賠正宮30萬
30年電梯大樓因一紙公文「全棟換門」　她傻眼突噴10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　伊朗人權女運動家獲殊榮

「妻子孩子只能救一個」卻生下死胎　死亡嬰火化前幾秒突然哭醒

澳洲驚傳小飛機墜毀「無人生還」　起飛不到30分鐘離奇失聯

土耳其航空客機偏離航道　誤闖日本東京市區上空

美媒爆「川普剛卸任就洩密」　核潛艦機密他一人廣傳數十人

體育不談政治！南韓舉重女將曝北韓教練「暖心舉動」：鼓勵我加油

阿爾卑斯山白朗峰縮水2公尺　專家曝「1原因」可能再長高

利比亞洪災「沖出新遺跡」　深埋昔蘭尼城下的羅馬建築

17歲開始發病！護士得「睡美人症」每天狂睡20小時　最長連睡2周

醫生坐一桌「餐廳外被槍殺」　巴西觀光海灘3死1傷！驚悚影片曝

韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...

國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

阮經天「金馬50早退」愧疚每一天　盼「活久一點」：撐到金馬100

小犬狂風襲墾丁「麥當勞歪了」　他車子不斷晃動：龍捲風哦！

《此時此刻》林柏宏劈腿Lulu.峮峮　林心如.林熙蕾陷女女苦戀

許光漢私人行程訪韓「人多到寸步難行」　全程0笑容...韓粉：好丟臉

美104歲老婦挑戰高空跳傘　有望創世界最年長跳傘紀錄

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　伊朗人權女運動家獲殊榮

「妻子孩子只能救一個」卻生下死胎　死亡嬰火化前幾秒突然哭醒

澳洲驚傳小飛機墜毀「無人生還」　起飛不到30分鐘離奇失聯

土耳其航空客機偏離航道　誤闖日本東京市區上空

美媒爆「川普剛卸任就洩密」　核潛艦機密他一人廣傳數十人

體育不談政治！南韓舉重女將曝北韓教練「暖心舉動」：鼓勵我加油

阿爾卑斯山白朗峰縮水2公尺　專家曝「1原因」可能再長高

利比亞洪災「沖出新遺跡」　深埋昔蘭尼城下的羅馬建築

17歲開始發病！護士得「睡美人症」每天狂睡20小時　最長連睡2周

醫生坐一桌「餐廳外被槍殺」　巴西觀光海灘3死1傷！驚悚影片曝

德國轉型正義代表團22人訪台　陳菊：深切感受時間是最大的敵人

大考中心搞烏龍！英聽1.3萬名考生應試號碼、考區名稱誤植

台積電熊本廠明年僱用250名應屆畢業生　相比今年增加一倍

林秉樞入獄午餐未進食！安排住「3人房」　首日晚餐菜單曝　

「冠軍洗選蛋」是巴西蛋！　維仕捷標示不符遭搜索...2人30萬交保

爸爸工作太久了！電腦前長出「2排厭世鍵盤」瞇眼想睡：下班沒？

中國各地房市調控175次創新高　寬鬆政策無可再出

緯創、英業達AI伺服器出貨增　9月營收同步較上月個位數成長

黃士修酸綠營「賣重組肉」：政見抄郭台銘、文宣抄國科會

快訊／中華男籃打出半場驕傲好球　銅牌戰不敵中國拿亞運第4

美104歲老婦挑戰高空跳傘　有望創世界最年長跳傘紀錄

國際熱門新聞

廁所四腳獸惹怒女店員　真相傻眼

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

全球第一！日本人造子宮產下鯊魚

隔壁叫床太淒厲　她1招「瞬間消音」

男「20年沒洗過」包皮垢　女友幫忙清3年

日本「流水麵」餐廳　892人吃完食物中毒

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

老司機一眼認出！　女警竟是Onlyfans網紅

大馬恐怖「3男屍交疊」真相曝！

45少年洗劫　店家礙於法規只能裝聳

阿公婚禮對空鳴槍　子彈射中12歲小孫子

蘋果釋iOS 17.0.3　他更新氣瘋：掉電更快

腦中藏針活80年！　俄女照X光揭恐怖秘密

即／諾貝爾和平獎出爐！

更多熱門

相關新聞

路被沖走！印度暴雨釀洪災　23士兵失蹤

路被沖走！印度暴雨釀洪災　23士兵失蹤

印度東北部錫金邦（Sikkim）降下大暴雨引發突發性洪水，部分道路被沖走，河水氾濫。印度軍方證實，有23名軍人4日失蹤，目前正展開大規模搜索，尋找失蹤士兵。

動物園淹水！海獅游到欄外看災情

動物園淹水！海獅游到欄外看災情

越南中部豪雨成災　4000學生急停課

越南中部豪雨成災　4000學生急停課

利比亞洪災逾3800死　示威民眾遭逮捕

利比亞洪災逾3800死　示威民眾遭逮捕

大壩2年前就漏水　利比亞示威燒市長家

大壩2年前就漏水　利比亞示威燒市長家

關鍵字：

利比亞昔蘭尼城洪水洪災

讀者迴響

熱門新聞

即／新莊小三男童頭痛　下秒鼻出血昏倒命危

全台停班停課一覽！續放颱風假地區曝

周潤發捐215億家產　逗笑韓媒「沒錢來找我」

華航祭超殺機票！全航線4930元起　折扣限定41天

妻神祕手機狂震　夫一開驚見N頂綠帽

超商美式、拿鐵買6送6今天限定搶

嘉義沿海鹽塵害釀大停電　台電人員遭攻擊

醫師偷吃女員工200次　妻見鹹濕對話崩潰了

中秋大阪團「消失的28人」找到了！真相曝光

快訊／Girl's Day素珍宣布結婚！

廁所四腳獸惹怒女店員　真相傻眼

床墊遭狂風吹擋路中　騎士輾過傷重不治

即／新北砍人！姊姊殺傷母親和14歲妹妹

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

高雄某國女警衛陳屍校門　檢方相驗結果曝

更多

最夯影音

更多
韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...

韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...
國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面