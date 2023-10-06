利比亞洪災「沖出新遺跡」　深埋昔蘭尼城下的羅馬建築

▲利比亞歷史遺跡昔蘭尼城災後發現新的遺址。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

毀滅性洪災9月上旬侵襲北非利比亞，導致數千人死亡、上萬人失蹤，聯合國世界文化遺產昔蘭尼（Cyrene）也不幸受損。洪水退去後考古學家前往視察時，卻意外發現一直以來深埋在地下的新遺址，呼籲盡速進行古蹟修復計畫。

綜合《路透社》、《美聯社》等報導，利比亞當局前往歷史遺跡昔蘭尼城，準備評估災後古蹟破損情況並搶救，沒想到意外發現數世紀以來藏在土石下的建築結構。當地文物部門官員布菲拉（Adel Boufjra）表示，「洪水沖刷出一個新的考古地標，一條羅馬時代的排水渠，這對這座城市來說是一個獨特的發現。」

所幸此次洪災並未對昔蘭尼城造成嚴重毀損，只需要清理堆積的泥漿和瓦礫。不過布菲拉警告，儘管迄今為止損害不大，但洪水可能加劇地層下陷，並導致其中一座紀念碑倒塌，「我很確定並且預計，其中一座遺址可能會因冬季過度取用地下水而塌陷。」

世界氣候歸因組織（WWA）指出，氣候變遷導致降雨量比以前增加5成，顯現出遺產古蹟未來面臨的風險。考古專家伊薩（Ahmed Issa）呼籲，應由專家組成國家委員會，對新的考古遺址進行分類，並制定古蹟修復計畫。

昔蘭尼是古希臘世界的主要城市之一，建於西元前7世紀，矗立在利比亞東北部山坡，以城內古希臘浴場、阿波羅神廟、宙斯神廟等遺址聞名，1982年被列入聯合國世界文化遺產。