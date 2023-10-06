「懷胎8個月」孕婦搭公車被流彈射中　腹中胎兒緊急出生後死亡





▲孕婦搭公車被流彈射中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名29歲孕婦搭乘公車時被流彈射中，醫生雖然緊急進行手術讓腹中胎兒出生，然而嬰兒仍不幸身亡。警方後來逮捕3名涉案男子，其中包含22歲男子拉莫斯(Alejandro Ramos)，因為殺害嬰兒被控謀殺罪。

事件4日中午12時30分發生在霍利奧克市(Holyoke)，29歲孕婦當時正在搭乘公車，街道上剛好有3名男子發生衝突，一言不合演變成槍戰，流彈意外射中公車上的孕婦，還有另外一名女子。

Via Hampden D.A. - Alejandro Ramos (left) will be arraigned today on a murder charge for his alleged role in the Holyoke shooting that left a pregnant woman wounded & her baby dead. Johnluis Sanchez (right) is still hospitalized but will later be arraigned on the same charge pic.twitter.com/t5UQIEtzFE — Juliana Mazza (@julianamazzatv) October 5, 2023

這名孕婦後來被緊急送醫，醫生雖然緊急讓腹中8個月胎兒出生，然而卻宣告嬰兒出生後情況危殆，沒多久就身亡，母親目前仍處於危急狀態。

警方當天晚間7時左右逮捕到3名嫌疑人，其中22歲男子拉莫斯已被指控謀殺罪，30歲男子桑切斯(Johnluis Sanchez)因為傷勢較嚴重，仍在醫院接受治療，等到情況好轉也將會被控罪，第3名凶嫌的身分則尚未被公布。