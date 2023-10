「懷胎8個月」孕婦搭公車被流彈射中　腹中胎兒緊急出生後死亡

▲孕婦搭公車被流彈射中。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國麻薩諸塞州一名29歲孕婦搭乘公車時被流彈射中,醫生雖然緊急進行手術讓腹中胎兒出生,然而嬰兒仍不幸身亡。警方後來逮捕3名涉案男子,其中包含22歲男子拉莫斯(Alejandro Ramos),因為殺害嬰兒被控謀殺罪。

事件4日中午12時30分發生在霍利奧克市(Holyoke),29歲孕婦當時正在搭乘公車,街道上剛好有3名男子發生衝突,一言不合演變成槍戰,流彈意外射中公車上的孕婦,還有另外一名女子。

Via Hampden D.A. - Alejandro Ramos (left) will be arraigned today on a murder charge for his alleged role in the Holyoke shooting that left a pregnant woman wounded & her baby dead. Johnluis Sanchez (right) is still hospitalized but will later be arraigned on the same charge pic.twitter.com/t5UQIEtzFE