日本「流水麵」害892人食物中毒　泉水驗出病菌！餐廳賠償歇業

▲日本夏季人氣飲食流水麵，引發將近900人食物中毒。（圖／記者黃士原攝）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本石川縣津幡町一家位於瀑布景點的流水麵餐廳8月發生食物中毒事件，最終調查結果發現患者共計892人，是石川縣自平成時代（1989年起）以來食物中毒人數最多的一起事件。據了解是因為流水麵使用的泉水驗出曲狀桿菌，加上當時正值日本盂蘭盆節連假，才導致了影響人數擴大，餐廳已宣布歇業。

根據日本共同社、石川電視台等報導，位於津幡町河合谷地區的木窪大瀑布（木窪大滝）是每年夏天吸引眾多觀光客造訪的熱門山林景點，因新冠疫情停止供應的流水麵業者，時隔4年後於今年重新開張，不料卻發生大型食物中毒事件。

石川縣政府調查後指出，共計892名（分作422組）顧客在8月11至17日間，在流水麵餐廳「大滝観光流しそうめん」食用了泉水素麵、烤魚、日式刨冰與香腸等餐點後出現食物中毒症狀，這些患者年齡介於1歲到80歲之間，分別來自18個都府縣。就醫人數達611人，其中22人曾一度住院，但無人重症。

當局在流水麵等餐點所使用的泉水中，檢驗出了造成腹瀉、頭痛、發燒等食物中毒症狀的曲狀桿菌（又稱彎曲菌），已經要求石川縣約550家使用井水與泉水的餐飲業者徹底進行水質管理與定期檢驗。報導指出，曲狀桿菌在溫度75℃以上加熱1分鐘後就會被殺死，因此充分加熱食物即可預防感染。

發生問題的餐廳已受到停業3天處分，業者9月5日也宣布，將在支付完所有損害賠償後歇業。