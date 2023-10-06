才看到出生兒子的臉　31歲媽興奮說「太開心了」幾秒後突然死亡

▲女子看到剛生下孩子的臉後突然死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國31歲女子霍西(Bernadette Horsey)在醫院生下男嬰提姆(Tim)，她看到兒子的模樣表示「我現在太開心了」，然而幾秒後情況卻急轉直下，突然因為心臟驟停死亡，令醫護人員十分震驚。

21歲女子霍西2022年1月19日在皇家德比醫院(Royal Derby Hospital)產下兒子提姆，然而看了兒子幾眼後突然死亡。本案近來開庭審理，醫護人員表示，事發前霍西的健康情況非常良好，剖腹產手術過程中也沒有任何風險，霍西的情況突然惡化也讓他們非常驚訝。

The inquest heard that Bernadette Horsey suffered a "profound, catastrophic collapse"https://t.co/RlDNoDl7Xn — ITV News Central (@ITVCentral) October 4, 2023

醫護人員羅賓森(Rebecca Robinson)表示，「我記得在接生時，聽到霍西說『我現在好興奮』，當下認為她的情況穩定、沒有任何異常，孩子出生後，霍西與丈夫都開心笑著，霍西開心說『是個男孩』，她看起來很好，然後情況突然變得完全不一樣」。

麻醉師特拉維斯(Martyn Traves)表示，孩子出生後不久，他才突然注意到霍西的臉變得慘白，身體進入癲癇狀態，後來心臟驟停被宣告身亡，他認為霍西是因為羊水栓塞導致死亡。

羅賓森也同意特拉維斯的意見，認為是栓塞導致霍西死亡，並進一步解釋，當羊水進入母體時，有可能發生栓塞，在罕見情況下會為心臟帶來壓力，導致心臟驟停。驗屍官也認為，所有醫護人員在當下已經盡了最大努力，並沒有耽誤治療。本案目前仍在調查中。