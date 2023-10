誇張媽允許前男友性侵12歲女兒 「未成年懷孕」還開心幫忙辦趴

▲12歲女童懷孕生產,才揭發這起誇張案件。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國奧克拉荷馬州35歲女子德西蕾(Desiree Castaneda)和24歲男友胡安(Juan Miranda-Jara)分手後,竟然讓12歲女兒和對方住在一起,甚至後來得知女兒懷孕還幫對方舉辦派對慶祝,誇張行為讓當局感到震驚,重判她15年刑期。

警方表示,這名12歲少女2021年6月前往塔爾薩市(Tulsa)一間醫院,被發現懷孕而且即將臨盆,陪同的胡安還因為自己要當爸爸了,表現得十分興奮,殊不知他已經犯下性侵兒童罪。

Oklahoma mother pleads guilty to allowing the 12-year-old daughter to give birth to a 24-year-old's baby.



Desiree Castaneda to spend 15 years behind bars for child neglect and enabling child sexual abuse



Police told Miranda-Jara that he was at first in a relationship with… pic.twitter.com/N2lWh4RPpr