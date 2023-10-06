誇張媽允許前男友性侵12歲女兒 「未成年懷孕」還開心幫忙辦趴

▲12歲女童懷孕生產，才揭發這起誇張案件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州35歲女子德西蕾(Desiree Castaneda)和24歲男友胡安(Juan Miranda-Jara)分手後，竟然讓12歲女兒和對方住在一起，甚至後來得知女兒懷孕還幫對方舉辦派對慶祝，誇張行為讓當局感到震驚，重判她15年刑期。

警方表示，這名12歲少女2021年6月前往塔爾薩市(Tulsa)一間醫院，被發現懷孕而且即將臨盆，陪同的胡安還因為自己要當爸爸了，表現得十分興奮，殊不知他已經犯下性侵兒童罪。

Oklahoma mother pleads guilty to allowing the 12-year-old daughter to give birth to a 24-year-old's baby.



Desiree Castaneda to spend 15 years behind bars for child neglect and enabling child sexual abuse



Police told Miranda-Jara that he was at first in a relationship with… pic.twitter.com/N2lWh4RPpr — Paul Kang (@LPaulKang) October 3, 2023

警方表示，「這對男女前來醫院時，表現得就像一般情侶一樣，十分興奮孩子即將出生」，女童的母親德西蕾事前還為2人舉辦迎接新生兒派對，顯示女童的家人們都已經接受了他們的關係。

警方後來依一級性侵罪將胡安逮捕，胡安被捕時似乎還覺得很意外，因為他與女童的關係明明已經獲得女童家人同意，近來被判處20年刑期。德西蕾也因為協助兒童性虐待罪與忽視兒童罪，被判入獄15年。

檢察官聲明表示，這起案件的情況令人難以相信，孩子們應該要能依靠父母，保護他們免於被胡安這種人傷害，然而德西蕾竟然容許這種事情發生在自己孩子身上，令人震驚。