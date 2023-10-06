嫩男娶回「大19歲地方媽媽」朋友全跑光！秒多4孩　兒子比他還老

▲史蒂芬愛上比自己年長19歲的迪亞娜。（圖／翻攝TikTok@mrsboomer1217，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一段相差19歲的母子戀引發關注，史蒂芬（Steven Boomer）在19歲那年愛上姑姑的閨蜜，熱戀1年後共結連理，成為4個孩子的繼父，最大繼子甚至比自己年長4歲。儘管他一度為了這段婚姻失去許多朋友，但8年後的現在，仍與太太恩愛如昔，並且生下一個兒子。

史蒂芬透過姑姑認識了迪亞娜（Deanna Boomer），當年妻子已經38歲，是個正在談離婚的家庭主婦，但非常美麗大方，還會開車載他跟朋友出去玩，2人也在頻繁相處中日久生情。

迪亞娜結束22年婚姻後，帶著4個孩子搬進小公寓，並且鼓起勇氣詢問史蒂芬，願不願意同居、幫忙分攤房租，成為這段婚姻的開端。不過，儘管她的親友相當支持，丈夫的家人卻不太認可。

史蒂夫坦言，一開始親友都抱持懷疑態度，「我媽媽不太滿意，迪亞娜比她年長幾個月，所以她覺得有點奇怪。我因此失去很多朋友，因為他們當時也都很年輕，想要出去玩、開派對、享受人生。」

不過，現年27歲的他，與31歲、25歲、17歲與13歲繼子女相處融洽，「我的家人曾說，我只是個孩子，不會了解撫養整個家庭會是什麼感覺…但現在都不重要了，因為我跟他們所有人的關係都很好。」隨著友人年紀漸長、成家生子後，一度疏遠的友誼也再度升溫。

史蒂芬坦言，「這段感情在一開始是最困難的，但現在容易多了，因為那些真正了解我們的人們知道，我們是注定要在一起的。」