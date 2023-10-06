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俄羅斯成功試射核動力洲際巡弋飛彈！　普丁警告：不排除進行核試

▲▼俄羅斯總統普丁5日參加位於索契的瓦爾代國際論壇。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁5日參加位於索契的瓦爾代國際論壇。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁在談話中透露，俄國最近在海燕核動力巡弋飛彈的試射上取得成功，他表示俄國理論上可以比照美國，撤回對於《部分禁止核試驗條約》的批准，警告全球俄國不排除時隔30年再度實施核試，他認為如今全球沒有一個國家能夠威脅俄國的生存主權，並表示俄軍在烏克蘭的行動是基於對世界秩序的重建。

根據《BBC》、《俄羅斯衛星通訊社》，普丁於當地時間5日在俄羅斯南部黑海度假勝地索契（Sochi）舉行的瓦爾代國際論壇上透露，新型核動力洲際巡弋飛彈「海燕」（9M730 Burevestnik）在最終試射時取得成功，該款飛彈可以攜載核彈頭，普丁曾於2018年3月在施政演說上表示，該款飛彈可以到達全球任何一個地方，保障全球戰略均衡。

先前美媒《紐約時報》曾在報導指出，從2日的衛星影像來看，俄羅斯有可能正在北極的飛彈基地進行核動力洲際巡弋飛彈海燕的試射。

普丁同時透露，俄羅斯在薩爾馬特（RS-28 Sarmat）重型洲際飛彈系統的研製工作已接近完成，該款飛彈為俄羅斯馬克耶夫火箭設計局從2009年以來研製的一種配備液體火箭發動機、多目標重返大氣層載具的重型洲際彈道飛彈，研發目的為取代既有的撒旦重型洲際飛彈，因此又被稱為撒旦二號。

▲▼俄羅斯國防部去年4月發布影像，一枚薩​​爾馬特洲際彈道飛彈從普列謝茨克發射場發射。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部去年4月發布影像，一枚薩​​爾馬特洲際彈道飛彈從普列謝茨克發射場發射。（圖／達志影像／美聯社）

對於近來傳出要求重啟核試驗的聲浪，普丁表示，其實理論上俄羅斯可以撤回《部分禁止核試驗條約》（NTBT）的批准，「雖然我們還未做好重啟核試的準備，但因為美國曾參與NTBT的署名活動，卻從未批准，因此理論上我們可以跟隨美國的腳步（撤回對NTBT的批准）。」

據悉，《全面禁止核試驗條約》（CTBT）於1996年在聯合國大會通過，其中俄羅斯於該年參加署名、2000年通過批准，然而美國雖同樣於1996年署名，卻從未批准。

儘管普丁明確透露俄羅斯重啟核試的可能性，但普丁卻表明俄羅斯並無改變核原則的計畫，「俄羅斯在國家存亡上並未受到威脅，任何頭腦健全、記憶清晰的人都不會考慮對俄國發動核武攻擊。因為只要一探測到飛彈攻擊，無論敵方式在海上或陸地上，我們會發射數百枚飛彈報復，讓敵方毫無生存空間。」

另外，普丁也表示俄軍並無意在烏克蘭展開所謂的「戰爭」，相反俄軍還希望能夠早日結束戰爭。針對俄軍在烏克蘭的「特殊軍事行動」，普丁將此歸咎於西方世界的傲慢，尤其美國以殖民主義的思考方式對待世界，因此俄國擁有重建世界秩序的使命。

普丁表達對於烏克蘭的立場，「儘管俄羅斯反對烏克蘭加入北約組織（NATO），卻從未反對烏克蘭加入歐盟。」

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