英72歲阿嬤在家被人性侵　僅隔2個月「阿公也慘遭侵犯」

▲英國兩名72歲男女接連在住處遭到男性嫌犯性侵得逞。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國警方5日表示，70歲男嫌喬拉（Vijay Chawla）被指控2項性侵罪與1項性侵未遂罪，他涉嫌於今年3月到5月間在同一所房產中，分別性侵了72歲老婦與另一名72歲老翁。

根據太陽報、曼徹斯特晚報報導，英格蘭曼徹斯特（Manchester）有2名72歲長者接連在家中遭到性侵。大曼徹斯特警局5日新聞稿指出，案件的開端是在3月18日下午，警方接到72歲老婦打電話報案稱，她前一天晚上在里士曼格羅夫（Richmond Grove）地區的住處遭到性侵。

警方趕到現場後，這名女性受害者立即得到了專業人員和援助服務機構的幫助，一名64歲男子當天被捕，後來獲釋，等待進一步調查。

然而，據警方聲明，距離第一起案件僅隔2個月，一名72歲老翁也在5月20日「勇敢地」向警方披露，他在里士曼格羅夫的同一處地址，遭到一名男子性侵。警方深入調查，於本月2日將一名64歲男子依性侵與性侵未遂罪嫌逮捕，並拘留以待訊問。

唯一被警方公布身分的是出生於1953年3月10日的70歲男嫌喬拉，他遭指控2項性侵罪與1項性侵未遂罪，將於11月7日出席曼徹斯特刑事法庭受審。不過，其餘案件細節警方尚未揭露。