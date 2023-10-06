不甩美國拜登的警告！　北韓開始向俄羅斯「移轉火砲」

▲自從普丁和金正恩展開會談後，北韓已開始向俄國輸送火砲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩9月中旬訪俄，在東方太空發射場會晤俄羅斯總統普丁，是雙方時隔4年5個月再度見面。外界研判，俄方可能以太空技術、軍事合作和糧食等方面的援助，換取北韓在俄烏戰爭上的武器供應。最新消息指出，北韓已經向俄羅斯移轉火砲。

根據美媒《CBS News》、南韓《韓聯社》，美國拜登政府某位要求匿名的關係人士透露，北韓已經開始向俄羅斯移轉火砲等武器，儘管目前尚未得知此次武器移轉是基於新成立的武器長期供應鏈的一部份、亦或是更有限的一批貨物，也不清楚北韓從此次向俄國供應砲彈等武器後，能從俄方獲取何種回報。

報導分析，北韓向俄羅斯移轉火砲，以此作為對普丁長達20個月侵略烏克蘭的支持，似乎是源自於金正恩和普丁9月在俄羅斯阿穆爾州東方太空發射場的世紀性峰會，當時金正恩在會談中向普丁表示，北韓「全面無條件支持」俄羅斯捍衛其安全利益的「聖戰」，顯然指的是支持俄羅斯對烏克蘭的攻擊。

美國、南韓以及西方主流媒體普遍預估，金正恩可能在此次會談中向普丁要求提供財政或糧食的援助，其中還包括雇用北韓派遣至俄國的勞工，以求振興北韓疲弱不振的經濟，而普丁則以此為條件換取金正恩對於俄烏戰爭的支持，金正恩還要求普丁向北韓提供武器、太空技術。

南韓尹錫悅政府一名高級關係人士向《CBS News》透露，首爾當局擔憂金正恩在此次會談後成功從俄羅斯獲取尖端技術，以此建造核動力潛艦，以及其他更先進的軍事偵察（間諜）衛星和運載火箭，而若俄朝雙邊關係可以深化到這種程度，將代表著金正恩不僅有能力威脅日本與南韓等美國在東北亞的親密盟友，更有能力威脅全世界。

針對《韓聯社》的置評請求，美國國防部發言人、副發言人並未透露其他訊息，僅秉持過去的立場，警告北韓一旦違反聯合國安理會智財向俄國提供武器，美國將讓北韓付出嚴重的代價。