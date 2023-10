醫生坐一桌「餐廳外被槍殺」　巴西觀光海灘3死1傷！驚悚影片曝

▲巴西4名骨科外科醫生用餐時突然遭黑衣人當街開槍。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/綜合外電報導

巴西里約熱內盧5日發生街頭槍擊案,3名槍手開車抵達一家攤販外,跑下車後朝著坐在戶外座位區的一桌客人開槍,造成3人死亡、1人受傷。傷亡者皆為骨科外科醫生,但其中一人出身左翼政治世家。當局宣稱這是一起具有針對性的槍案,可能帶有政治動機。

Aparência mada mais!

Esse pode ter sido o motivo da chacina que matou 4 médicos no RJ.

Veja momentos que médicos são executados no quiosque no Rio de Janeiro. Além de Diego Ralf Bomfim, outros 2 médicos foram assassinados no ataque; um quarto médico foi levado ao Hospital local pic.twitter.com/IGDwH63QKS