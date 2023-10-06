醫生坐一桌「餐廳外被槍殺」　巴西觀光海灘3死1傷！驚悚影片曝

▲巴西4名骨科外科醫生用餐時突然遭黑衣人當街開槍。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西里約熱內盧5日發生街頭槍擊案，3名槍手開車抵達一家攤販外，跑下車後朝著坐在戶外座位區的一桌客人開槍，造成3人死亡、1人受傷。傷亡者皆為骨科外科醫生，但其中一人出身左翼政治世家。當局宣稱這是一起具有針對性的槍案，可能帶有政治動機。

Aparência mada mais!

Esse pode ter sido o motivo da chacina que matou 4 médicos no RJ.

Veja momentos que médicos são executados no quiosque no Rio de Janeiro. Além de Diego Ralf Bomfim, outros 2 médicos foram assassinados no ataque; um quarto médico foi levado ao Hospital local pic.twitter.com/IGDwH63QKS — Notícias@.com (@SilvaAdauto) October 6, 2023

根據華盛頓郵報、路透社報導，案件發生在里約熱內盧一處熱門觀光海灘，監視記錄器顯示5日凌晨1時之前，3名黑衣男子從一輛白色SUV車輛衝出來，快速朝著小吃攤外的一桌客人開槍，受害者當場倒下，其他客人見狀則倉皇逃命。

▲醫生們遭槍擊前拍攝的照片。（圖／翻攝自X）

報導指出，4名受害者全是骨科外科醫生，他們到當地參加由微創足踝學會舉辦的會議，其中一名死者為35歲的迪亞哥•拉夫•邦芬（Diego Ralf Bomfim），他來自巴西一個著名的左翼政治世家，巴西聯邦女眾議員薩米亞•邦芬（Sâmia Bomfim）是他的親姊妹。

▲35歲醫生迪亞哥•拉夫•邦芬與其他同事遭遇槍擊，他的一名姊妹為現任國會議員。（圖／翻攝自X）

另外，薩米亞•邦芬的丈夫布拉加（Glauber Braga）也是一位巴西聯邦眾議員，夫妻倆皆為左翼的社會主義和自由黨（PSOL）成員，且作為進步派政治人物的薩米亞去年就曾表示收到過死亡威脅。2018年里約市PSOL女議員法蘭可（Marielle Franco）遭到謀殺，調查人員表示她是遭到出於政治動機的買兇殺人。

"Tudo indica que se trata de execução", diz deputada em nome de Sâmia e Glauber sobre assassinato



Irmã e cunhado do médico Diego Ralf Bomfim, uma das três vítimas, Sâmia Bomfim e Glauber Braga delegaram Fernanda Melchionna para falar em nome da família.



LEIA NOTA NA ÍNTEGRA:… pic.twitter.com/CNOMFAGinx — Revista Fórum (@revistaforum) October 5, 2023

薩米亞•邦芬夫妻透過聲明表示，從監視器影片來看，一切情況都指向計畫殺人，他們要求立即進行詳細調查，並逮捕兇手。巴西司法部長迪諾（Flavio Dino）在網路發文表示，由於此案出現了有關暗殺2名聯邦議員的政治活動的假設，他已下令聯邦警察跟進調查。但當局也不排除受害人被誤認為經常光顧這家小吃攤的犯罪組織首腦，而遭誤殺。

其餘2名遭槍擊身亡的骨科醫生為62歲的柯薩托（Marcos de Andrade Corsato），以及來自拉丁美洲規模最大的聖保羅大學醫院的33歲醫師阿爾梅達（Perseu Ribeiro Almeida）。另一名受傷的33歲醫師普羅恩薩（Daniel Sonnewend Proença）仍在住院中。

▲槍擊案共造成3死1傷。（圖／路透）

報導補充，案發的巴拉達蒂茹卡（Barra da Tijuca）社區是當地一處富人區，有著一整排海濱公寓大廈和豪華飯店，是動盪的里約熱內盧城市中最安全的地帶之一。立場偏左的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也發文表達哀悼與憤慨之情。