海邊超夢幻「半透明生物」竟是世界第3毒　英國警告別碰

▲圖為僧帽水母。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國北威爾斯海邊4日出現一隻外型美麗夢幻的海洋生物，除了擁有半透明的身軀，還有長長的藍色觸鬚，地方當局發布緊急警告，呼籲民眾切勿觸碰。原來這個生物的真實身分是被稱「葡萄牙戰艦」的僧帽水母，是種致命的劇毒管水母，其毒素在世界水母類中排行第3。

綜合North Wales Live等報導，這隻僧帽水母出現在Porth Dafarch海邊，被當地遛狗的民眾發現。僧帽水母外型和水母相似，但可不是水母，其實是包含水螅體及水母體的群落，牠們的觸鬚上佈滿有毒的刺絲胞，足以殺死魚類，若人類不慎觸碰螫傷，在極少數情況下可能致命。

地方當局警告，色彩繽紛迷人的僧帽水母擁有半透明紫色漂浮體，頂端是粉紅色，還有長長的藍紫色觸鬚，儘管很少有致命案例，但牠們會螫人，會留下螫痕引起劇烈疼痛，即便死後也一樣，「讓孩子和狗遠離牠們，不要碰。」

依據國家地理介紹，僧帽水母只能仰賴海流與風在熱帶與亞熱帶的水域移動，是靠著其中一種如同氣囊的水螅體浮在水面上，裡面充滿一氧化碳、氧氣和氬氣。牠的觸鬚上面佈滿刺絲胞，一旦碰到獵物就會注射麻痺毒素，並把獵物往嘴裡送，接著口部會注射某種酵素，開始消化獵物。