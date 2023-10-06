超級火山附近爆1100多起地震　義大利政府規劃大規模撤離

▲圖為義大利那不勒斯。照片後方是被雪覆蓋的維蘇威火山（Vesuvius）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利超級火山「坎皮佛萊格瑞」（Campi Flegrei，又名Phlegraean Fields）地區近期一個月內發生超過1100次地震，政府如今正規劃針對火山附近數萬名居民的大規模撤離行動。

路透報導，坎皮佛萊格瑞位在義大利那不勒斯以西，距離那不勒斯約20公里，是一個寬13公里的大型火山區，該地區包括24個火山坑和火山體，比附近的維蘇威火山（Vesuvius）要大得多。這裡有多個城鎮村莊，總人口數超過50萬人，但在過去一個月內發生超過1100次地震，其中部分地震的規模達4.2及4.0，是該地區40年來最強烈地震。

義大利官員5日表示，政府正針對住在坎皮佛萊格瑞超級火山附近的居民規劃可能的大規模疏散行動；依據政府聲明，會在內閣會議上討論多個新措施，其中一項計畫包括檢查該地區建築物強度。大多數火山學者指出，火山爆發的威脅並非迫在眉睫，但有鑑於地表每月以1.5公分的速度上升，擔憂可能會對當地建物造成影響。

專家表示，地震活動增加可能與「緩震」（bradyseism）現象有關，也就是由地下岩漿房的填充或排空引起的土地逐漸隆起或下降。民防部長穆蘇梅齊（Nello Musumeci）本周表示，只有在極端必要的情形下才會啟動撤離，預計內閣將投入更多資源給地方民防機構，確保可在緊急情況下進行干預，並資助宣傳活動以提供公眾意識。

當地媒體指出，該地區部分醫療機構將於6日展開疏散演練測試，確保能準備好應對更大的地震或甚至是火山爆發。

坎皮佛萊格瑞上一次遇上類似的地震是在1980年代，當時有4萬人暫時從波佐利（Pozzuoli）撤離，而最近一次大規模噴發在1538年。研究人員指出，坎皮佛萊格瑞最猛烈的一次噴發發生在3.9萬年前，可能因此導致尼安德塔人（Neanderthal）滅絕，遠在4500公里外的格陵蘭島上發現當時此次噴發出來的岩漿。