華郵：白宮「相當確定」拜登將與習近平見面　11月APEC會談

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在G20峰會期間會面。（示意圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

亞太經濟合作會議（APEC）11月將在美國舊金山舉行，消息指出中國國家主席習近平有可能出席。不具名人士透露，美國總統拜登總統將於峰會期間與習近平會面，以穩定美中關係。

《華盛頓郵報》引述一名不具名美方官員說法指出，「相當確定」拜習會將舉行，雖然會面細節尚未正式宣布，但美方已著手進行規劃。另一名高層官員則表示，拜登期待與習近平會晤，不過一切尚未塵埃落定。

報導指出，近幾年由於台海局勢、間諜指控、半導體禁令等問題，美中緊張關係一度升溫，近期重新推動雙方高層交流，被認為是為11月的拜習會鋪路。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）先後訪問中國，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）更與中國外交部長王毅在馬爾他舉行為期2天的會談。

中國駐華盛頓大使館與華府皆未回應《華郵》的置評請求，也沒有核實該篇報導。美國智庫亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Daniel Russel）指出，雙方領導人都希望穩定兩國關係，「但他們都不願意做出實質讓步，因此，無論會談產生什麼鎮定效果，都只是戰略性的、暫時的。」不過他也補充，即便如此，這也是一種進步。