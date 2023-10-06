隔壁叫床聲太淒厲！她出手1招「瞬間消音」　笑歪一票人

▲女網友被隔壁叫床聲吵到睡不著，忍不住出手反制。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

一名日本女網友前往東京出差，在下榻飯店準備就寢時，隔壁房卻不斷傳來淒厲的叫床聲，讓人根本無法入睡。於是，她鼓起勇氣怒敲隔壁房門，果然讓噪音瞬間消失，而這段30秒影片也在社群媒體X上瘋傳。

影片中，女網友躡手躡腳來到房門前，可以清楚聽見裡頭傳來激情喊叫，一名女子不斷大吼「啊！」、「去了！」，似乎相當沉醉。儘管她一度笑場，但仍沉住氣，猛力敲門2下，並迅速躲回自己位於隔壁的房間。

女網友表示，那名女子的聲音深沉而性感，可能讓人以為是色情片，但確實是隔壁房客發出的「動物般的喘叫聲」。她當天為了重要工作而非常早起，因此儘管感覺很抱歉，但仍必須結束這一切。

影片累計逾460萬次觀看，鄉民都對戲劇化的叫聲印象深刻，紛紛留言，「忍不住笑出來」、「我打開聲音時，我的貓都跑來看了」、「打給飯店櫃台可能更有趣」、「如果是我遇到，就會把音響開到最大音量，然後開始播A片」、「隔音也太差了吧」、「不要妨礙解決少子化問題哈哈」。