美國十大死因最新排行　「COVID-19擠進前三」第一名仍是心臟病

▲美國成年人前十大死因中，第一名是心臟病。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

致力於分析政府數據的華府非營利組織USAFacts於5日新聞稿指出，美國疾病控制與預防中心（CDC）公布最新的2021年美國成年人十大死因中，第一名為心臟病，其次為癌症，造成全球大流行的新冠肺炎（COVID-19）則占據第三，前三大死因合計占了總死亡人數的一半以上。

根據美國福斯新聞（FOX）報導，USAFacts深入分析了CDC發布的美國主要死因報告，試圖找出死亡率的趨勢，目前可獲得的最新一年數據為2021年，共計346萬人死亡，其中多達74.5%的死亡歸咎於前十大死因。

美國2021年十大死因與造成的死亡人數如下：

一、心臟病：695,547

二、癌症：605,213

三、新冠肺炎（COVID-19）：416,893

四、事故（意外傷害）：224,935

五、中風（腦血管疾病）：162,890

六、慢性下呼吸道疾病：142,342

七、阿茲海默症：119,399

八、糖尿病：103,294

九、慢性肝病與肝硬化：56,585

十、腎炎、腎病症候群、腎病變：54,358

USAFacts統整數據顯示，男性罹患心臟病的死亡率比女性高61.9%，事故死亡的可能性也比女性高出50%。據CDC公布的2019年數據，當時的前三大死因分別為心臟病、癌症與意外事故，第四名與第五名則為慢性下呼吸道疾病和中風。

報告稱，自1999年至2021年期間，有6種死亡原因的年齡調整死亡率（age-adjusted death rate）呈下降趨勢，其中流感和肺炎（-55.3%）、心臟病（-34.8%）和中風（-33.3%）的死亡率降幅最大。

不過也有部分死因的死亡率上升，USAFacts指出，同期的阿茲海默症死亡人數上升了88%，意外事故則增加83%。另外，總死亡人數從2020年的338萬人增加至2021年的346萬人，比例上增加2.4%。

▲美國疫情期間，新冠肺炎患者在奧克拉荷馬州的醫院治療。（圖／路透）

佛州神經外科醫師與延壽領域專家奧斯本（Brett Osborn）博士向福斯新聞表示，CDC的主要死因數據顯示，「美國人的整體健康狀況不佳，無論是精神上還是身體上。」

奧斯本還表示，新冠疫情嚴重影響了美國，據身體質量指數（BMI）標準，將近75%的美國人屬於體重過重或肥胖，「肥胖是幾乎所有其他與年齡相關病痛的入門疾病，例如心血管疾病、癌症和阿茲海默症」，且過去20年來，多數美國人的BMI不斷在上升，阿茲海默的發病率也在增加。