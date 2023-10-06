普里格津墜機原因　普丁：飛機內「引爆手榴彈」未受外力襲擊

▲俄羅斯總統普丁表示，瓦格納集團首腦普里格津墜機是因為機上的手榴彈。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）8月身亡後留下許多謎團。俄羅斯總統普丁5日出席一場論壇時表示，普里格津當時會遭遇墜機，不是出於「外力」襲擊，而是因為飛機上有手榴彈引爆。他還說，瓦格納總部的辦公室被搜出100億俄羅斯盧布與5公斤古柯鹼，暗示普里格津生前吸毒。

根據路透社、CNN報導，普丁在黑海度假勝地索契（Sochi）舉行的瓦爾代論壇（Valdai Forum）上表示，普里格津空難的調查委員會幾天前匯報，在遇難者遺體中發現手榴彈碎片，「飛機沒有受到外部衝擊，這已經是個既定的事實。」

▲普里格津結束兵變2個月後墜機身亡。（圖／路透）

普丁並沒有透露手榴彈的數量以及如何引爆，但他表示，調查人員沒有對遺體進行酒精與藥物檢測是錯誤的，「我再次重申，在我看來，應該進行這類的檢查，但並沒有。」普丁還透露，俄羅斯安全部隊先前在聖彼得堡的瓦格納總部辦公室搜出100億盧布（約新台幣32億元）與5公斤古柯鹼。

▲俄羅斯8月發生墜機，乘客名單包括瓦格納首腦普里格津。（圖／路透）

普里格津6月與他的瓦格納部隊掀起兵變，向莫斯科進軍，但在與俄軍發生對峙之前雙方達成協議，瓦格納撤往鄰國白俄羅斯。約2個月後，一架私人飛機8月23日在飛往聖彼德堡的途中於莫斯科西北部墜毀，機上10人全數罹難，其中就包含普里格津與另外2名瓦格納高層人物。