　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普里格津墜機原因　普丁：飛機內「引爆手榴彈」未受外力襲擊

▲▼俄羅斯總統普丁與瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁表示，瓦格納集團首腦普里格津墜機是因為機上的手榴彈。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）8月身亡後留下許多謎團。俄羅斯總統普丁5日出席一場論壇時表示，普里格津當時會遭遇墜機，不是出於「外力」襲擊，而是因為飛機上有手榴彈引爆。他還說，瓦格納總部的辦公室被搜出100億俄羅斯盧布與5公斤古柯鹼，暗示普里格津生前吸毒。

根據路透社、CNN報導，普丁在黑海度假勝地索契（Sochi）舉行的瓦爾代論壇（Valdai Forum）上表示，普里格津空難的調查委員會幾天前匯報，在遇難者遺體中發現手榴彈碎片，「飛機沒有受到外部衝擊，這已經是個既定的事實。」

▲▼瓦格納首腦普里格津8月墜機身亡。（圖／路透）

▲普里格津結束兵變2個月後墜機身亡。（圖／路透）

普丁並沒有透露手榴彈的數量以及如何引爆，但他表示，調查人員沒有對遺體進行酒精與藥物檢測是錯誤的，「我再次重申，在我看來，應該進行這類的檢查，但並沒有。」普丁還透露，俄羅斯安全部隊先前在聖彼得堡的瓦格納總部辦公室搜出100億盧布（約新台幣32億元）與5公斤古柯鹼。

▲▼ 俄羅斯發生墜機，乘客名單包括瓦格納首腦普里格津。（圖／路透）

▲俄羅斯8月發生墜機，乘客名單包括瓦格納首腦普里格津。（圖／路透）

普里格津6月與他的瓦格納部隊掀起兵變，向莫斯科進軍，但在與俄軍發生對峙之前雙方達成協議，瓦格納撤往鄰國白俄羅斯。約2個月後，一架私人飛機8月23日在飛往聖彼德堡的途中於莫斯科西北部墜毀，機上10人全數罹難，其中就包含普里格津與另外2名瓦格納高層人物。

ET快訊
快訊／林秉樞哭哭！檢察官不准易科罰金　今入監2年2個月+17
老婆「神祕手機」狂震　夫一開驚見N頂綠帽
快訊／亞運女子卡巴迪闖金牌戰！寫隊史新猷
中山區大塞車！貨車開啟「行人模式」狂飆百米　超扯畫面曝
快訊／新北國小童校園撞到頭！　失去呼吸心跳
快訊／貨輪強行闖入！　嚴重傾斜擱淺港口
華航祭超殺機票！　全航線4930元起
中華隊闖金牌戰　想對上「中國or南韓」？PTT一面倒：勝算更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國十大死因最新排行　「COVID-19擠進前三」第一名仍是心臟病

誇張媽允許前男友性侵12歲女兒 「未成年懷孕」還開心幫忙辦趴

超級火山附近爆1100多起地震　義大利政府規劃大規模撤離

「懷胎8個月」孕婦搭公車被流彈射中　腹中胎兒緊急出生後死亡

諾貝爾和平獎今揭曉！原民與氣候危機呼聲高　局勢太亂也可能從缺

華郵：白宮「相當確定」拜登將與習近平見面　11月APEC會談

41歲新婚男勒斃3月大女兒輕生亡　妻回家見遺書瞬間崩潰

不甩美國拜登的警告！　北韓開始向俄羅斯「移轉火砲」

日本外海發生規模6.3地震　深度僅10公里

首次！美軍出動F-16戰機　擊落北約盟國土耳其無人機

韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...

國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

小犬狂風襲墾丁「麥當勞歪了」　他車子不斷晃動：龍捲風哦！

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

許光漢私人行程訪韓「人多到寸步難行」　全程0笑容...韓粉：好丟臉

阮經天「金馬50早退」愧疚每一天　盼「活久一點」：撐到金馬100

《此時此刻》林柏宏劈腿Lulu.峮峮　林心如.林熙蕾陷女女苦戀

美104歲老婦挑戰高空跳傘　有望創世界最年長跳傘紀錄

美國十大死因最新排行　「COVID-19擠進前三」第一名仍是心臟病

誇張媽允許前男友性侵12歲女兒 「未成年懷孕」還開心幫忙辦趴

超級火山附近爆1100多起地震　義大利政府規劃大規模撤離

「懷胎8個月」孕婦搭公車被流彈射中　腹中胎兒緊急出生後死亡

諾貝爾和平獎今揭曉！原民與氣候危機呼聲高　局勢太亂也可能從缺

華郵：白宮「相當確定」拜登將與習近平見面　11月APEC會談

41歲新婚男勒斃3月大女兒輕生亡　妻回家見遺書瞬間崩潰

不甩美國拜登的警告！　北韓開始向俄羅斯「移轉火砲」

日本外海發生規模6.3地震　深度僅10公里

首次！美軍出動F-16戰機　擊落北約盟國土耳其無人機

忠孝西路又要禁止機車？交通局澄清：不會走回頭路

曾衝到第2！中華天菜龍舟隊遭逆轉　1000公尺項目拿第6

亞運霹靂舞即將登場！來源、比賽評分方式一次看

美國十大死因最新排行　「COVID-19擠進前三」第一名仍是心臟病

重磅消息！　恩比德表態加入美國隊打巴黎奧運

快訊／林秉樞哭哭！檢察官不准易科罰金　今入監服刑2年2個月+17天

誇張媽允許前男友性侵12歲女兒 「未成年懷孕」還開心幫忙辦趴

強化公安意識　南消二大強化危險場所業者防災宣導

加油等等！　下周汽油每公升預計調降0.1元

柯文哲喊「輸的推薦副手」　前藍委：是否包括柯本人需時間思考

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

國際熱門新聞

廁所四腳獸惹怒女店員　真相傻眼

全球第一！日本人造子宮產下鯊魚

男「20年沒洗過」包皮垢　女友幫忙清3年

大馬恐怖「3男屍交疊」真相曝！

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

老司機一眼認出！　女警竟是Onlyfans網紅

45少年洗劫　店家礙於法規只能裝聳

蘋果釋iOS 17.0.3　他更新氣瘋：掉電更快

阿公婚禮對空鳴槍　子彈射中12歲小孫子

腦中藏針活80年！　俄女照X光揭恐怖秘密

拜登愛犬咬人11次　被逐出白宮了

日本排放第二波核廢水入海　中國抗議

美股收黑　投資人等候就業數據出爐

若中國對台封鎖　美國防官員：全球經濟將陷谷底

更多熱門

相關新聞

法新：中企賣衛星和影像給瓦格納

法新：中企賣衛星和影像給瓦格納

根據法新社見過的合約，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團去年與一家中國企業簽約採購2枚人造衛星，並利用這些衛星影像提供的情報，來協助其尋求推進俄國對烏克蘭的侵略行動。

難抵烏克蘭狂攻！俄黑海艦艇撤離克里米亞

難抵烏克蘭狂攻！俄黑海艦艇撤離克里米亞

美繳獲伊朗百萬發違法彈藥　全送烏克蘭了

美繳獲伊朗百萬發違法彈藥　全送烏克蘭了

烏克蘭研發出「隱形斗篷」　可躲熱像偵測

烏克蘭研發出「隱形斗篷」　可躲熱像偵測

拜登：將就援助烏克蘭發表「重大」演說

拜登：將就援助烏克蘭發表「重大」演說

關鍵字：

普里格津墜機瓦格納傭兵普丁俄羅斯俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

全台停班停課一覽！續放颱風假地區曝

醫師偷吃女員工200次　妻見鹹濕對話崩潰了

中秋大阪團「消失的28人」找到了！真相曝光

陳柏毓飆6K享受壓力　158快樂槍有妙回

廁所四腳獸惹怒女店員　真相傻眼

即／新北砍人！姊姊殺傷母親和14歲妹妹

日本殺手來了！中華隊抗日派左投　

超商美式、拿鐵買6送6今天限定搶

3民眾繳電話費爽中百萬！消費明細曝光

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務

手機掉　她「逐戶比對Wi-Fi名」找回

小吃店寫「禁止開會」　網曝台人恐怖習性

國家警報響了！暴雨狂轟1地　6縣市豪大雨特報

20歲熊霓「揭64歲胡瓜獨寵真相」

即／淡水捷運站外活春宮　52歲女主到案這樣說

更多

最夯影音

更多
韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...

韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...
國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

小犬狂風襲墾丁「麥當勞歪了」　他車子不斷晃動：龍捲風哦！

小犬狂風襲墾丁「麥當勞歪了」　他車子不斷晃動：龍捲風哦！

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面