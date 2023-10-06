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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾和平獎今揭曉！原民與氣候危機呼聲高　局勢太亂也可能從缺

▲▼諾貝爾獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾貝爾和平獎將在今日傍晚出爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2023年諾貝爾和平獎將在台灣時間今（6）日下午5時揭曉，外界紛紛預測熱門人選。專家們指出，近年日益嚴峻的極端氣候，以及最受衝擊的原住民社群，可能成為本屆焦點。但也有人認為，隨著全球局勢劇變，各地衝突不斷，恐怕出現獎項從缺的狀況。以下列出9大預測方向：

►從缺？

隨著烏俄戰爭邁入第2年，超級大國關係緊張，以及一系列非洲政變，各界專家認為全球局勢慘淡無光，今年諾貝爾和平獎得主恐怕「從缺」，而這種情況上一次發生於1972年越戰期間。

瑞典國際事務教授、和平與衝突研究員華倫斯坦（Peter Wallensteen）認為，「這將是標誌國際局勢嚴峻的好方法。」

挪威諾貝爾委員會秘書長恩約斯塔（Olav Njolstad）坦言，「我不會說這是不可能的」，但他認為，世界仍需要一些指向正確方向的事物，因此「即使是在今年，諾貝爾和平獎也有必要頒發。」

►原住民與氣候變遷

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）認為，今年得獎者很可能與氣候解決方案有關。瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）發起的運動「周五為未來而戰」（Fridays for Future），以及致力保護亞馬遜雨林、爭取原民權利的91歲巴西卡雅波族酋長郝倪（Raoni Metuktire），可望共享殊榮。

此外，菲律賓原民權利運動人士陶莉─科普茲（Victoria Tauli-Corpuz）、厄瓜多原民領袖金蒂亞赫（Juan Carlos Jintiach），也被認為是熱門人選。

▼巴西原住民「卡雅波族」酋長郝倪（Raoni Metuktire）。（圖／路透）

▲巴西原住民「卡雅波族」酋長郝倪（Raoni Metuktire）。（圖／路透）

►伊朗人權運動家穆罕默迪、阿富汗記者瑟拉吉

51歲的穆罕莫迪（Narges Mohammadi）現任人權捍衛者中心副主席，長期倡議廢除死刑，但自2016年起入獄服刑至今。

75歲的瑟拉吉（Mahbouba Seraj）是女權運動家，曾在海外流亡長達26年，如今在阿富汗為兒童健康、教育及女權奮鬥，創辦阿富汗女性網絡（Afghan Women's Network）與和平團結研究組織（Organization for Research in Peace and Solidarity）。

►聯合國國際法院

挪威奧斯陸和平研究中心主任厄爾德爾（Henrik Urdal）認為，國際法院（International Court of Justice）可能因為身為「解決國家間衝突的主要機制」獲得認可，如果真的獲得殊榮，將表明它是一個「應該受到保護與尊重」的機構。

►維吾爾社運家土赫提

53歲的土赫提（Ilham Tohti）曾是北京中央民族大學的經濟學教授，專門研究與維吾爾族相關的議題，創立中文網站「UyghurOnline」，致力記錄身為穆斯林少數族群所面臨的壓迫與歧視，但2年後遭當局關閉。

2009年，新疆發生一場維吾爾族與中國漢族之間的暴亂，他也在動盪之中失蹤，儘管不久後獲釋，卻於2014年1月被以煽動分裂國家罪名，判處終身監禁。

▼ 土赫提遭判終身監禁。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 哈木．土赫提（Ilham Tohti）。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基

45歲的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年被評為時代年度風雲人物，致力召集盟友，支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭，成為國際舞台上的重要角色。

儘管他被賭盤看好，厄爾德爾卻認為「不可能」，「儘管澤倫斯基和烏克蘭正在打一場正義的戰爭，我們也對他們的志業感到同情，但要諾貝爾委員會把獎頒給一個正處於國家之間戰爭的人，將會極其困難。」

►普丁政敵納瓦尼

47歲的納瓦尼（Alexei Navalny）是俄羅斯律師、社運人士及反對派領袖，曾領導反對普丁的大規模示威，在政黨未來俄羅斯（Russia of the Future party）解散前擔任領袖，創立旨在調查與揭發俄國高官的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）。2020年，他被神經毒素謀害後存倖存，隔年遭指控欺詐罪等，關押於俄國一處流放地。

儘管納瓦尼也被賭盤看好，但莫斯科異議者已連續2年獲獎，因此各界普遍認為，今年焦點可能轉向其他議題。

▼納瓦尼2020年遭到毒害後倖存，外界普遍懷疑是克里姆林宮所為。（圖／路透）

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

►白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭

季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）是流亡的白俄羅斯反對派人士，2020年曾經參加總統大選，挑戰當時已執政26年強人總統盧卡申科。她的丈夫2021年也因組織暴亂等指控，被判18年有期徒刑。

季哈諾夫斯卡婭是一名民主倡議者，對於白俄的選舉舞弊及腐敗直言不諱，但在當局打壓反對派後，已經逃至立陶宛。在一場缺席審判中，她被指控叛國罪、煽動社會仇恨、企圖奪權、組織「極端主義」團體等罪名，遭判15年有期徒刑。

▼季哈諾夫斯卡婭曾參選總統，挑戰強人盧卡申科。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯總統盧卡申科的競爭對手齊哈諾夫斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（圖／達志影像／美聯社）

►其他競爭者

緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）及流亡政府諮詢機構「民族團結協商委員會」（National Unity Consultative Council）因為倡議民主而入列。厄爾德爾解釋，「緬甸是現在最多暴力衝突的國家之一，但這也代表著一個非常不幸的發展，那就是我們看到軍事政變在世上不同地方上演。」

此外，無黨派非營利組織「人權數據分析小組」（Human Rights Data Analysis Group）也被看好，該機構將嚴謹科學應用於分析全球各地的侵犯人權行為，已發布哥倫比亞、查德、敘利亞等國的研究成果，去年獲頒著名的拉夫托人權獎（Rafto Prize for Human Rights）。

2023諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）
10/6（周五）　17：00　和平獎
10/9（周一）　17：45　經濟學獎
 

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