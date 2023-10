諾貝爾和平獎今揭曉！原民與氣候危機呼聲高　局勢太亂也可能從缺

▲諾貝爾和平獎將在今日傍晚出爐。(圖/達志影像/美聯社)



2023年諾貝爾和平獎將在台灣時間今(6)日下午5時揭曉,外界紛紛預測熱門人選。專家們指出,近年日益嚴峻的極端氣候,以及最受衝擊的原住民社群,可能成為本屆焦點。但也有人認為,隨著全球局勢劇變,各地衝突不斷,恐怕出現獎項從缺的狀況。以下列出9大預測方向:

►從缺?

隨著烏俄戰爭邁入第2年,超級大國關係緊張,以及一系列非洲政變,各界專家認為全球局勢慘淡無光,今年諾貝爾和平獎得主恐怕「從缺」,而這種情況上一次發生於1972年越戰期間。

瑞典國際事務教授、和平與衝突研究員華倫斯坦(Peter Wallensteen)認為,「這將是標誌國際局勢嚴峻的好方法。」

挪威諾貝爾委員會秘書長恩約斯塔(Olav Njolstad)坦言,「我不會說這是不可能的」,但他認為,世界仍需要一些指向正確方向的事物,因此「即使是在今年,諾貝爾和平獎也有必要頒發。」

►原住民與氣候變遷

斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)所長史密斯(Dan Smith)認為,今年得獎者很可能與氣候解決方案有關。瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)發起的運動「周五為未來而戰」(Fridays for Future),以及致力保護亞馬遜雨林、爭取原民權利的91歲巴西卡雅波族酋長郝倪(Raoni Metuktire),可望共享殊榮。

此外,菲律賓原民權利運動人士陶莉─科普茲(Victoria Tauli-Corpuz)、厄瓜多原民領袖金蒂亞赫(Juan Carlos Jintiach),也被認為是熱門人選。

►伊朗人權運動家穆罕默迪、阿富汗記者瑟拉吉

51歲的穆罕莫迪(Narges Mohammadi)現任人權捍衛者中心副主席,長期倡議廢除死刑,但自2016年起入獄服刑至今。

75歲的瑟拉吉(Mahbouba Seraj)是女權運動家,曾在海外流亡長達26年,如今在阿富汗為兒童健康、教育及女權奮鬥,創辦阿富汗女性網絡(Afghan Women's Network)與和平團結研究組織(Organization for Research in Peace and Solidarity)。

►聯合國國際法院

挪威奧斯陸和平研究中心主任厄爾德爾(Henrik Urdal)認為,國際法院(International Court of Justice)可能因為身為「解決國家間衝突的主要機制」獲得認可,如果真的獲得殊榮,將表明它是一個「應該受到保護與尊重」的機構。

►維吾爾社運家土赫提

53歲的土赫提(Ilham Tohti)曾是北京中央民族大學的經濟學教授,專門研究與維吾爾族相關的議題,創立中文網站「UyghurOnline」,致力記錄身為穆斯林少數族群所面臨的壓迫與歧視,但2年後遭當局關閉。

2009年,新疆發生一場維吾爾族與中國漢族之間的暴亂,他也在動盪之中失蹤,儘管不久後獲釋,卻於2014年1月被以煽動分裂國家罪名,判處終身監禁。

►烏克蘭總統澤倫斯基

45歲的澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)去年被評為時代年度風雲人物,致力召集盟友,支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭,成為國際舞台上的重要角色。

儘管他被賭盤看好,厄爾德爾卻認為「不可能」,「儘管澤倫斯基和烏克蘭正在打一場正義的戰爭,我們也對他們的志業感到同情,但要諾貝爾委員會把獎頒給一個正處於國家之間戰爭的人,將會極其困難。」

►普丁政敵納瓦尼

47歲的納瓦尼(Alexei Navalny)是俄羅斯律師、社運人士及反對派領袖,曾領導反對普丁的大規模示威,在政黨未來俄羅斯(Russia of the Future party)解散前擔任領袖,創立旨在調查與揭發俄國高官的反貪腐基金會(Anti-Corruption Foundation)。2020年,他被神經毒素謀害後存倖存,隔年遭指控欺詐罪等,關押於俄國一處流放地。

儘管納瓦尼也被賭盤看好,但莫斯科異議者已連續2年獲獎,因此各界普遍認為,今年焦點可能轉向其他議題。

►白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭

季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)是流亡的白俄羅斯反對派人士,2020年曾經參加總統大選,挑戰當時已執政26年強人總統盧卡申科。她的丈夫2021年也因組織暴亂等指控,被判18年有期徒刑。

季哈諾夫斯卡婭是一名民主倡議者,對於白俄的選舉舞弊及腐敗直言不諱,但在當局打壓反對派後,已經逃至立陶宛。在一場缺席審判中,她被指控叛國罪、煽動社會仇恨、企圖奪權、組織「極端主義」團體等罪名,遭判15年有期徒刑。

►其他競爭者

緬甸駐聯合國大使覺莫吞(Kyaw Moe Tun)及流亡政府諮詢機構「民族團結協商委員會」(National Unity Consultative Council)因為倡議民主而入列。厄爾德爾解釋,「緬甸是現在最多暴力衝突的國家之一,但這也代表著一個非常不幸的發展,那就是我們看到軍事政變在世上不同地方上演。」

此外,無黨派非營利組織「人權數據分析小組」(Human Rights Data Analysis Group)也被看好,該機構將嚴謹科學應用於分析全球各地的侵犯人權行為,已發布哥倫比亞、查德、敘利亞等國的研究成果,去年獲頒著名的拉夫托人權獎(Rafto Prize for Human Rights)。

