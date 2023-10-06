廁所四腳獸全店都是她叫聲　店員氣炸！開門走出「藍色精靈」

記者黃翊婷／綜合報導

國外網友德馬科（Shawn Demarco）日前在TikTok上傳數段影片，內容為一對男女在速食店廁所「激戰」，呻吟聲和碰撞聲還傳到外面用餐區，女店員大聲喝止，沒想到走出來的兩人衣衫完整，其中男方甚至穿著藍色玩偶裝，原來一切只是惡作劇。

▲德馬科上傳惡整店員的影片。（圖／翻攝自TikTok／iamshawndemarco）

德馬科9月28日先是PO出一段影片，一名女店員將一名穿著藍色玩偶裝的人趕到店外，由於原影片聲音無法播放，只能看到女店員似乎非常生氣，不斷推門並回頭與玩偶裝民眾理論。

接著，德馬科PO出另外兩段影片，女店員得知店內廁所有一對男女正在「激戰」，聲音大到連在外面的用餐區都能聽見他們的呻吟聲和撞擊聲，她走進廁所大聲喝止，對方仍不肯停止，她只好找來人幫忙，隔間內的男女才終於停下並走出來。

然而，這對男女走出來時皆衣衫完整，女方穿著白色背心加熱褲，笑容滿面，男方則穿著藍色布偶裝，根本不像是上一秒還在「激戰」的樣子，原來這一切只是一場惡作劇。

德馬科的TikTok帳號也曾上傳其他照片、影片，都是一名身穿藍色布偶裝的人與辣妹在公開場合做出性暗示行為，例如在百貨商場鑽胯下、在路邊用屁股撞下體等等，最新一段影片他們前往另一間商場，同樣在廁所假裝激戰，引來員工驅趕，並拍下員工的反應。