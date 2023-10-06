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敘利亞軍校遭無人機攻擊至少百死　防長躲過一劫

▲▼敘利亞軍校遭無人機攻擊至少百死。（圖／路透社）

▲敘利亞軍校遭無人機攻擊至少百死。（圖／路透社，下同）

文／中央社貝魯特5日綜合外電報導

敘利亞內戰監督團體與官員表示，中部荷姆斯省（Homs）一所軍校今天的畢業典禮遭到無人機攻擊，造成至少100人死亡。而在無人機轟炸現場前，國防部長才剛離開。

路透社報導，這是敘利亞軍事機構歷來遭受的最血腥攻擊之一，而且在陷入內戰12年的敘利亞，使用無人機作為武器來進行這種攻擊，亦是前所未見。

敘利亞國防部在聲明中表示，事件造成平民與軍事人員死亡，並提到是「恐怖組織」使用無人機發動攻擊。

這份聲明未提及任何組織，目前也沒有組織宣稱犯案。

▲▼敘利亞軍校遭無人機攻擊至少百死。（圖／路透社）

敘利亞國防部與外交部在書面聲明中，矢言「全力」回應這起攻擊。敘利亞政府軍全天對伊德利布省（Idlib）反抗軍掌控的區域狂轟濫炸。

內戰監督團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，共有超過100人死亡、125人受傷。支持敘利亞政權打擊反抗軍的區域聯盟消息人士則說，死亡人數大約100人。

根據消息人士，敘利亞防長雖出席這場畢業典禮，但在攻擊發生前幾分鐘離開。

一名協助布置會場的敘利亞男子表示：「典禮過後，人們走進庭院，炸藥就來轟炸了。我們不知道是從哪裡來的，地上到處都是屍體。」

路透社透過通訊應用程式（App）WhatsApp取得的影像顯示，許多人倒在大庭院的血泊之中，有些人身穿迷彩服，有些人則是平民裝束。現場一些屍體在悶燒，一些遺體上仍有火焰，影片中還可聽到一陣炮火聲。

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