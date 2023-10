敘利亞軍校遭無人機攻擊至少百死　防長躲過一劫

▲敘利亞軍校遭無人機攻擊至少百死。(圖/路透社,下同)

文/中央社貝魯特5日綜合外電報導

敘利亞內戰監督團體與官員表示,中部荷姆斯省(Homs)一所軍校今天的畢業典禮遭到無人機攻擊,造成至少100人死亡。而在無人機轟炸現場前,國防部長才剛離開。

路透社報導,這是敘利亞軍事機構歷來遭受的最血腥攻擊之一,而且在陷入內戰12年的敘利亞,使用無人機作為武器來進行這種攻擊,亦是前所未見。

敘利亞國防部在聲明中表示,事件造成平民與軍事人員死亡,並提到是「恐怖組織」使用無人機發動攻擊。

這份聲明未提及任何組織,目前也沒有組織宣稱犯案。

敘利亞國防部與外交部在書面聲明中,矢言「全力」回應這起攻擊。敘利亞政府軍全天對伊德利布省(Idlib)反抗軍掌控的區域狂轟濫炸。

內戰監督團體「敘利亞人權瞭望台組織」(Syrian Observatory for Human Rights)表示,共有超過100人死亡、125人受傷。支持敘利亞政權打擊反抗軍的區域聯盟消息人士則說,死亡人數大約100人。

根據消息人士,敘利亞防長雖出席這場畢業典禮,但在攻擊發生前幾分鐘離開。

一名協助布置會場的敘利亞男子表示:「典禮過後,人們走進庭院,炸藥就來轟炸了。我們不知道是從哪裡來的,地上到處都是屍體。」

路透社透過通訊應用程式(App)WhatsApp取得的影像顯示,許多人倒在大庭院的血泊之中,有些人身穿迷彩服,有些人則是平民裝束。現場一些屍體在悶燒,一些遺體上仍有火焰,影片中還可聽到一陣炮火聲。

#Syria : Unprecedented drone attack on military academy in #Homs has killed at least 100 people- no group has claimed responsibility so far- authorities vow “full force” in response #سوريا #حمص pic.twitter.com/MSdz8L9EtU