美股收黑　投資人等候就業數據出爐

強美元及債市高殖利率，這會困住股市的表現空間。美國利率降不下來，中國資金外逃壓力更大，房地產泡沫更難解決。現在又加上石油減產造成價格上漲的壓力，本來第四季都是有利股市上漲的季度，今年看起來所有變數都集中在這裡，接下來的投資必須更步步為營！