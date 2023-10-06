　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球第一！日本人用「人造子宮」產下深海鯊魚

▲▼世界首例！日本人造子宮成功產下鯊魚。（圖／翻攝美麗海財團）

▲世界首例！日本人造子宮成功產下深海鯊魚。（圖／翻攝沖繩美麗海財團，下同）

記者許力方／綜合報導

日本「世界首例」創舉！沖繩美麗海水族館的經營財團，多年來致力研究「人造子宮」裝置拯救鯊魚，用於人工飼養，最近研究團隊利用人造子宮成功培育產下了一隻能發光的深海「模拉里烏鯊」（又稱細尾燈籠鯊，Etmopterus molleri），並認定為世界上第一例。

日本媒體報導，沖繩美麗海財團為了拯救早產鯊魚的生命，自2017年以來，一直在研究人造子宮裝置，用於人工飼養小鯊魚，近日研究團隊成功使用裝置，培育小鯊魚5個月後，成功生產，並且在轉移至海水環境後，也能穩穩地飼養長達7個月，現在這隻細尾燈籠鯊已經長至18公分大。

▲▼世界首例！日本人造子宮成功產下鯊魚。（圖／翻攝美麗海財團）

▲▼世界首例！日本人造子宮成功產下鯊魚。（圖／翻攝美麗海財團）

人造子宮技術自此創下實際應用的重大進展，他們也將這項研究結果發表在國際期刊《公共科學圖書館》（PLOS）上，這也是全球首例人造子宮長期飼養鯊魚成功分娩的案例，研究團隊希望未來能繼續開發，以應用於其他鯊魚，並成為保育稀有生物的新技術。

研究發現，從出生前三個月起，透過人造子宮裝置，分為5個階段增加海水量，逐漸改變環境，讓胎鯊逐漸從人工羊水到海水環境適應，其中，人工羊水的成分和鯊魚的血液相似。

ET快訊
中華隊投手陳柏毓　亞運任務確定結束
劉墉摔倒失去意識！　送急診「一路嘔吐」現況曝
拜登也保不住了！「美國第一犬」遭逐出白宮
i15過熱！蘋果急釋iOS 17.0.3「滅火」他更新後氣瘋
李千娜出道堅定認「19歲生2孩」　高三兒畢業她幸福迎二春

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球第一！日本人用「人造子宮」產下深海鯊魚

美45名少年洗劫「直接在門口賣贓物」　店家礙於法規只能裝聳

日本排放第二波「7800噸核廢水」入海　中國外交部發聲

大馬恐怖「3男屍交疊」真相曝！　爸媽親手殺兒子...搬到儲藏室

法新：中國企業曾賣2間諜衛星給瓦格納

阿公當婚禮主持人！拿左輪手槍對空鳴槍射中12歲孫

拜登走上川普後路？「築牆擋移民」放棄執行26項聯邦法律

俄火箭攻烏雜貨店　至少48人喪命

快訊／2023年諾貝爾文學獎得主揭曉　挪威作家佛斯摘下桂冠

拜登也保不住了！「美國第一犬」遭逐出白宮

國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

小犬狂風襲墾丁「麥當勞歪了」　他車子不斷晃動：龍捲風哦！

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

許光漢私人行程訪韓「人多到寸步難行」　全程0笑容...韓粉：好丟臉

小犬減弱！台中脫離暴風圈　6日上午可望解陸警

阮經天「金馬50早退」愧疚每一天　盼「活久一點」：撐到金馬100

高雄某國中傳命案！女警衛遭電動鐵門夾爆頭　雙膝跪地亡

全球第一！日本人用「人造子宮」產下深海鯊魚

美45名少年洗劫「直接在門口賣贓物」　店家礙於法規只能裝聳

日本排放第二波「7800噸核廢水」入海　中國外交部發聲

大馬恐怖「3男屍交疊」真相曝！　爸媽親手殺兒子...搬到儲藏室

法新：中國企業曾賣2間諜衛星給瓦格納

阿公當婚禮主持人！拿左輪手槍對空鳴槍射中12歲孫

拜登走上川普後路？「築牆擋移民」放棄執行26項聯邦法律

俄火箭攻烏雜貨店　至少48人喪命

快訊／2023年諾貝爾文學獎得主揭曉　挪威作家佛斯摘下桂冠

拜登也保不住了！「美國第一犬」遭逐出白宮

全球第一！日本人用「人造子宮」產下深海鯊魚

小吃店公告「禁止開會」！過來人曝台灣人恐怖習性：標語都有故事

第1桶金從100萬變300萬　他點出殘酷事實：門檻早已拉高

鄭運鵬告輸還被勸「離苦得樂」！怒嗆法官：迷信高於法條是悲哀

3民眾「繳電話費」爽中百萬！消費明細曝光　幸運兒是你嗎？

女幼兒園長爆不倫片瘋傳　嗆人妻「管不好男人」！開房私會被出賣

《木曜4》請3生力軍！　網看合照超期待：一看就很好笑

房間放尿為求招桃花　民俗專家曝真相「十之八九都是詐騙」

手機掉60公里外　她「逐戶比對Wi-Fi名」找回…眾人驚：是個狠人

美45名少年洗劫「直接在門口賣贓物」　店家礙於法規只能裝聳

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

國際熱門新聞

男「20年沒洗過」包皮垢　女友幫忙清3年

老司機一眼認出！　女警竟是Onlyfans網紅

蘋果釋iOS 17.0.3　他更新氣瘋：掉電更快

拜登愛犬咬人11次　被逐出白宮了

大馬恐怖「3男屍交疊」真相曝！

阿公婚禮對空鳴槍　子彈射中12歲小孫子

45少年洗劫　店家礙於法規只能裝聳

拜登「築牆擋移民」　放棄執行26項聯邦法律

日本排放第二波核廢水入海　中國抗議

俄火箭攻烏雜貨店　至少48人喪命

沾溼牙刷再刷超NG！日牙醫揭2雷區千萬別做

法新：中企賣衛星和影像給瓦格納

地獄房客霸占房產540天　還向房東討搬家費

即／挪威作家佛斯獲2023諾貝爾文學獎

更多熱門

相關新聞

日本排放第二波核廢水入海　中國抗議

日本排放第二波核廢水入海　中國抗議

針對日本今天5日開始排放第二波福島第一核電廠的核處理水入海，中國外交部5日晚間重申堅決反對日本單方面排海行動，要求日方與周邊鄰國充分協商，並確保鄰國參與國際監測。

澀谷籲「外國人別來過萬聖節」！

澀谷籲「外國人別來過萬聖節」！

差0.01秒丟金！南韓選手IG全黑文道歉

差0.01秒丟金！南韓選手IG全黑文道歉

日琵琶湖「強風吹翻帆船」！1人沒穿救生衣失蹤

日琵琶湖「強風吹翻帆船」！1人沒穿救生衣失蹤

韓媒：北韓暫停核反應爐運作　疑為製造鈽

韓媒：北韓暫停核反應爐運作　疑為製造鈽

關鍵字：

鯊魚日韓要聞沖繩美麗海水族館人造子宮

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台停班停課一覽！續放颱風假地區曝

陳柏毓飆6K享受壓力　158快樂槍有妙回

中秋大阪團「消失的28人」找到了！真相曝光

快訊／8縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

羅志祥跟啦啦隊女神關係曝光

快訊／李千娜結婚了！《少年吔》CP成真

即／高雄某國中女警衛陳屍校門口　雙膝跪地亡

陳柏毓飆6K奪勝吳總：發揮最大化

即／淡水捷運站外活春宮　52歲女主到案這樣說

小犬慢動作紅爆雨　台北灌最多水

日本殺手來了！中華隊抗日派左投　

李千娜出道堅定認19歲生2孩：不是丟臉事！

Lisa台上「只穿內衣褲」激辣！

別只看闖進4強　麟洋強調過程的魅力

男「20年沒洗過」包皮垢　女友幫忙清3年

更多

最夯影音

更多
國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價
韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...

韓情侶嚐大腸麵線「台灣人超暖請客」　她感動到哭：他說歡迎我們來...

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

通緝犯與妻吵架帶7月大兒離家　警追50km「我也快當爸」勸回

小犬狂風襲墾丁「麥當勞歪了」　他車子不斷晃動：龍捲風哦！

小犬狂風襲墾丁「麥當勞歪了」　他車子不斷晃動：龍捲風哦！

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

家裡3片門「被小犬颳走」　蘭嶼民眾目睹：太X北了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面