全球第一！日本人用「人造子宮」產下深海鯊魚

▲世界首例！日本人造子宮成功產下深海鯊魚。（圖／翻攝沖繩美麗海財團，下同）



記者許力方／綜合報導

日本「世界首例」創舉！沖繩美麗海水族館的經營財團，多年來致力研究「人造子宮」裝置拯救鯊魚，用於人工飼養，最近研究團隊利用人造子宮成功培育產下了一隻能發光的深海「模拉里烏鯊」（又稱細尾燈籠鯊，Etmopterus molleri），並認定為世界上第一例。

日本媒體報導，沖繩美麗海財團為了拯救早產鯊魚的生命，自2017年以來，一直在研究人造子宮裝置，用於人工飼養小鯊魚，近日研究團隊成功使用裝置，培育小鯊魚5個月後，成功生產，並且在轉移至海水環境後，也能穩穩地飼養長達7個月，現在這隻細尾燈籠鯊已經長至18公分大。

人造子宮技術自此創下實際應用的重大進展，他們也將這項研究結果發表在國際期刊《公共科學圖書館》（PLOS）上，這也是全球首例人造子宮長期飼養鯊魚成功分娩的案例，研究團隊希望未來能繼續開發，以應用於其他鯊魚，並成為保育稀有生物的新技術。

研究發現，從出生前三個月起，透過人造子宮裝置，分為5個階段增加海水量，逐漸改變環境，讓胎鯊逐漸從人工羊水到海水環境適應，其中，人工羊水的成分和鯊魚的血液相似。