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美45名少年洗劫「直接在門口賣贓物」　店家礙於法規只能裝聳

▲▼一家零售店（CVS）日前遭到45名年輕人洗劫一空。（圖／翻攝自X）

▲一家零售店（CVS）日前遭到45名年輕人洗劫一空，商店驚人影像曝光。（圖／翻攝自X）

文／CTWANT

根據華盛頓特區電視台（WTTG）報導，當地一家零售店（CVS）日前遭到45名年輕人洗劫一空，導致貨架上的幾乎完全沒有商品可以販賣，該群年輕人隨後更聲稱自己是街頭小販，將商店裡的物品裝進口袋，在門口的人行道上販賣，離譜行徑及商店驚人影像迅速在網路上竄起。

據了解，遭竊的是當地一間連鎖藥店，位於華盛頓特區的哥倫比亞高地，商店員工表示，經常會有一群未成年暴徒突襲商店大肆搜刮薯片、飲料等貨架上沒有被鎖起來的物品，相較年長的青少年們則會聲稱他們是街頭小販，向那群未成年「購買贓物」，讓他們把商店裡的物品放進自己口袋，接著大喇喇的在店門口或人行道上以獲利出售這些物品。

據悉，由於整個商城僅有一名保全來保護當地商店、緊盯物品不遭偷竊，在人力不足的情況導致陸續出現快閃盜暴徒的情況，而店家礙於現行法規加上為求自保，只能裝聳，WTTG記者說：「當時一走進CVS，貨架上幾乎沒有任何東西，僅存的商品只剩下那些有被上鎖的物品，所以你很容易認為是店舖已經打烊了。」

當地民眾也提到，「雖然很多人實際上是買不起CVS裡的商品，但偷竊真的不是一個可取的方法，因為也許這間商店，正在為這個城市裡那些無家或收入不足的人提供更多資源，像是頭髮或衛生用品等。」

由於美國各州為解決罪犯過多的問題，陸續修法將金額低於950美元（約新台幣3萬532元）的搶劫行為無罪化，引發各地大規模竊盜、搶劫風潮，被各界諷刺是「零元購」（Zero dollar shopping）時代來臨，不僅造成當地居民恐慌，商店在損失慘重的情況下，也逐漸削弱美國一些最大的零售商的利潤，包括CVS、RiteAid及Target等，將面臨一間間歇業的命運。

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