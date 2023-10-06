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大馬恐怖「3男屍交疊」真相曝！　爸媽親手殺兒子...搬到儲藏室

▲桃園市湯姓男子2020年12月間見鄰居有身障女子獨自徘徊，竟趁機叫進屋內脫去衣褲性侵，剛好被女子母親開門撞見當場飆罵「你在幹什麼？」（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲大馬三男屍交疊驚悚命案，警方查出兇手動機涉及金錢與債務。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

大馬日前發生驚悚凶殺案，住宅現場3具男屍交疊綑綁，頭部都被套上塑膠袋，其中一人全身赤裸佈滿刀傷，死狀相當悽慘。警方指出，三屍命案的動機涉及金錢與債務問題。其中一名涉案的斯里蘭卡籍主嫌日前在拘留所中已斃命。

根據中國報的報導，吉隆坡總警長拿督阿拉烏丁5日召開記者會說，有關案件已解決，嫌犯已在今日被帶到法庭，「警方認為此案的動機與金錢、債務等問題有關，目前所有調查已完成，已拘提2涉案的斯里蘭卡籍嫌犯，其中1人在9月30日拘留期間已斃命。」

報導也指出，落網者中還有一對斯里蘭卡籍夫婦，他們是其中一名死者的父母。據了解，大馬警方日前逮捕了8名嫌犯，其中4人已釋放，將視情況採取行動，讓這4人當污點證人。阿拉烏丁透露，3名死者遺體上沒有發現任何被虐待的跡象，顯示死者生前沒有受到酷刑，根據調查結果，「我們認為這3人是被捆綁窒息而死的，而這與屍檢結果相同，死因是窒息。」

追溯整起案件，斯里蘭卡籍夫妻合謀殺害2名同鄉與親生骨肉後，將3人屍體搬到儲藏室。吉隆坡警方9月22日晚間11時左右接獲報案，冼都（Sentul）的居民投訴，有一棟住商混合的住宅傳出爭吵聲，因此派員前往查看，居然在二樓住家的儲藏室裡面發現3具男性屍體，四肢全被綁住且身體交疊綑在一起，頭部全被套上塑膠袋，警方隨即逮捕在場的斯里蘭卡籍夫妻，當時還將嫌疑人指向另外2名同樣居住在此的斯里蘭卡籍男性租客。

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