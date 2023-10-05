拜登走上川普後路？「築牆擋移民」放棄執行26項聯邦法律

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

拜登政府取消了對於在德克薩斯州南部興建新城牆的26項項聯邦法律限制，為達成在邊界築牆阻擋非法移民的目的，這是對於之前在實體障礙物政策上的明顯改變。

根據外媒報導，美國國土安全部宣佈了計畫，以繞過冗長的環境審查，加速在德克薩斯州斯塔爾縣興建邊界牆，因為政府正努力應對持續不斷的移民危機，這已經使得當地和聯邦資源緊張。據當局稱，計畫興建的地區已經發生「高度非法入境」。

美國國土安全部部長亞曆杭德羅·馬約卡斯在美國聯邦登記處發佈的通知中表示，目前急需在美國邊界附近的專案區域建設實體障礙物和道路，以防止非法入境。

民主黨政府正在延續前總統川普的政策。川普最大的競選承諾之一是在美墨邊界建造一道牆，他的政府在2017年至2021年1月期間興建了約450英里的邊界障礙物。

國土安全部的決定興建更多的障礙物與拜登先前結束建設的承諾相矛盾。拜登在2021年1月20日停建的宣言中表示建造一道貫穿整個南部邊界的大型障礙物不是一個嚴肅的政策解決方案。

美國海關和邊境保護局（CBP）表示，計畫中的建設，可能將在該地區現有的牆上增加20英里，並不違反拜登的宣言。CBP在一份聲明中表示，國會已經撥款資助2019財政年度用於裡約格蘭德谷邊界障礙建設，國土安全部有責任將這些資金用於其所賦予的目的。CBP仍致力於保護國家的文化和自然資源，並將作為該豁免項下項目的一部分實施合理的環境實踐。

國土安全部所豁免的法律包括《清潔空氣法》、《安全飲用水法》和《瀕危物種法》，一些環保宣導者已經提出了擔憂。生物多樣性中心的西南區保育宣導者萊肯·約達爾在週三表示，計畫在這片棲息地上建造一道障礙物將直接穿過其核心，這將阻止野生動物的遷徙，並摧毀大量的野生動物保護區土地。對於邊境地區來說，這是一個可怕的倒退。