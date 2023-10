快訊／2023年諾貝爾文學獎得主揭曉　挪威作家佛斯摘下桂冠

▲挪威作家佛斯(Jon Fosse)。(圖/美聯社)

記者柯沛辰/綜合報導

2023年諾獎文學桂冠得主出爐!瑞典學院在台灣時間5日晚間7點公布,挪威作家佛斯(Jon Fosse)獲頒本屆諾貝爾文學獎,因其創新戲劇跟散文,「為不可言說之事(unsayable)發出聲音」。

現年64歲的佛斯是挪威小說家、劇作家,處女作是1983年的長篇小說《紅,黑》,並在1994年出版首部戲劇《不離不棄》,之後持續創作包括長篇小說、短篇小說、兒童文學、散文及戲劇等各類型作品,被翻譯為超過40種語言。

2007年,佛斯獲頒法國國家功勳獎章,2010年又獲國際易卜生獎,被視為是諾貝爾文學獎的熱門人選。

▲諾貝爾獎。(圖/達志影像/美聯社)

今年首個諾貝爾文學獎2日在斯德哥爾摩公布。截至今年為止,諾貝爾文學獎自1901年開始頒發以來,已經頒發116次,總共120人獲獎,其中4次有2人同時獲頒。

今年諾貝爾各獎項獎金為1100萬瑞典克朗(約新台幣3231萬元),如果有多名得獎者共享獎項,將平分獎金。

值得一提的是,備受外界矚目的諾貝爾和平獎是唯一將在奧斯陸頒發的獎項,並於6日正式揭曉得主。

BREAKING NEWS The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

This year’s literature laureate Jon Fosse writes novels heavily pared down to a style that has come to be known as ‘Fosse minimalism’.



This can be seen in his second novel ‘Stengd gitar’ (1985), when Fosse presents us with a harrowing variation on one of his major themes, the… pic.twitter.com/5v1fQ6C6CJ