快訊／2023年諾貝爾文學獎得主揭曉　挪威作家佛斯摘下桂冠

▲挪威作家佛斯（Jon Fosse）。（圖／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

2023年諾獎文學桂冠得主出爐！瑞典學院在台灣時間5日晚間7點公布，挪威作家佛斯（Jon Fosse）獲頒本屆諾貝爾文學獎，因其創新戲劇跟散文，「為不可言說之事（unsayable）發出聲音」。

現年64歲的佛斯是挪威小說家、劇作家，處女作是1983年的長篇小說《紅，黑》，並在1994年出版首部戲劇《不離不棄》，之後持續創作包括長篇小說、短篇小說、兒童文學、散文及戲劇等各類型作品，被翻譯為超過40種語言。

2007年，佛斯獲頒法國國家功勳獎章，2010年又獲國際易卜生獎，被視為是諾貝爾文學獎的熱門人選。

▲諾貝爾獎。（圖／達志影像／美聯社）

今年首個諾貝爾文學獎2日在斯德哥爾摩公布。截至今年為止，諾貝爾文學獎自1901年開始頒發以來，已經頒發116次，總共120人獲獎，其中4次有2人同時獲頒。

今年諾貝爾各獎項獎金為1100萬瑞典克朗（約新台幣3231萬元），如果有多名得獎者共享獎項，將平分獎金。

值得一提的是，備受外界矚目的諾貝爾和平獎是唯一將在奧斯陸頒發的獎項，並於6日正式揭曉得主。

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The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023